Kommt der Todesschütze von Werder gar nicht ins Gefängnis?

Werder

Fünfzehn Stunden hat Thomas Kasten, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Forensische Psychiatrie, mit dem Mann gesprochen,der im Februar seinen Nachbarn (58) mit einer Schrotflinte ins Gesicht und in den Bauch geschossen haben sollund sich nun vor dem Landgericht Potsdam wegen Mordes zu verantworten hat. Allein das erste Treffen im März habe sich über fünf Stunden erstreckt, sagt der Experte, der den Prozess als Gutachter begleitet und unter anderem klären soll, welchen Einfluss der Alkohol darauf hatte, dass Andreas E. (60) abgedrückt hat. Der Angeklagte hatte bereits zu Beginn des Prozesses gestanden, die Schrotflinte, die er nicht hätte besitzen dürfen, abgefeuert zu haben.

„Er hatte das Bedürfnis, darüber zu sprechen“

Entgegen seiner Gewohnheit habe er schon bei dieser ersten Zusammenkunft mit dem Angeklagten über die Tatvorwürfe gesprochen. „Er hatte einen spürbaren Leidensdruck“, sagt Thomas Kasten am achten von insgesamt zehn angesetzten Verhandlungstagen. „Er hatte das Bedürfnis, darüber zu sprechen.“

Andreas E. ist seit vielen Jahren alkoholabhängig. Alle Versuche, mit dem Trinken aufzuhören, scheiterten. Laut der klinischen Untersuchungen und Berechnungen hatte Andreas E. zur Tatzeit wenigstens 1,82 Promille im Blut und höchstens 2,37. Er hatte angegeben, an jenem Tag abwechselnd Rotwein und Bier getrunken zu haben.

Nicht nur der Alkoholrausch führte zur Bluttat

Andreas E. war zuvor nicht mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. „Einen Zusammenhang zwischen der massiven Gewalttat und seinem Alkoholkonsum ist schwer herzustellen“, so der Experte. Allerdings lasse sich die Tat vom Alkoholrausch auch nicht lösen. Man müsse unterstellen, dass andere Faktoren verschärfend gewirkt haben. Von Bedeutung sei also nicht nur der Alkohol, sondern auch die Belastung durch mindesten zwei schwere Konflikte – der mit der trinkenden, finanziell von ihm abhängigen Freundin und der mit dem Nachbarn. „Ob ein Angsteffekt hinzugekommen ist, vermag ich nicht festzustellen“, so Thomas Kasten. Folge man der Aussage des Angeklagten, wonach er mit der Flinte in den Wald gehen wollte, um Dampf abzulassen, aber auf den Nachbarn traf, der in ihm das bedrohliche Bild eines brutalen, knapp 30 Jahre zurückliegenden Skinhead-Überfalls wachgerufen habe, so sei eine Angst-Schreck-Situation durchaus vorstellbar.

Steuerungsvermögen und Einsicht waren noch vorhanden

Der Experte geht von einer Minderung des Steuerungsvermögens aus, nicht aber davon, dass es gänzlich aufgehoben wurde, ebenso wenig das Einsichtsvermögen. Andreas E. habe sich in einem „affektiven alkoholtoxischen Ausnahmezustand“ befunden, so der Gutachter. Die Tat beschrieb er als ein „Affektgeschehen katalysiert durch den Alkoholrausch“.

Ist der Angeklagte ein Amok-Läufer? Immerhin hatte Andreas E. der Polizei, dem Gutachter und auch im Gerichtssaal davon berichtet, dass er nach den Schüssen im Hof überlegt habe, weitere Menschen zu töten. „Von einem typischen Amoklauf kann man nicht sprechen“, sagt Thomas Kasten. Ein Amokläufer gehe mit einem unbedingten Tötungswillen vor, sei nicht ansprechbar und nur mit Waffengewalt zu stoppen. Das alles treffe auf den Angeklagten nicht zu. Seine Gedanken, andere Menschen töten zu wollen, seien im Kontext der Überlegung, Suizid zu begehen – auf die Polizisten zu feuern, um sich von ihnen erschießen zu lassen – zu betrachten.

„Er würde die Behandlung für sich nutzen wollen“

Andreas E. habe keine spezifische Persönlichkeitsstörung, er sei nicht schwachsinnig, eine – zum Beispiel durch seinen jahrelangen Alkohol – erworbene Intelligenzminderung sei nicht festzustellen, auch eine psychotische oder affektive Erkrankung liege nicht vor nicht. Er sehe daher auch keine Grundlage für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, sagte der Gutachter. Jedoch halte er eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für die Dauer von mindestens zwei Jahren für sinnvoll. „Das könnte ihn vom Alkohol kurieren“, sagt Thomas Kasten. Andreas E. habe ihm gesagt, dass er die Maßregel in einer Erziehungsanstalt akzeptieren würde: „Er würde die Behandlung für sich nutzen wollen“.

Maß der therapeutischen Angebote ist von JVA zu JVA verschieden

Maßregelkliniken verfolgen laut Gutachter ein strengeres Programm als andere Entwöhnungskliniken, die Patienten würden dort „relativ eng geführt“. Im Falle einer regulären Haft komme es hingegen darauf an, in welcher Justizvollzugsanstalt ein Verurteilter untergebracht ist: Das Maß der therapeutischen Angebote sei von JVA zu JVA sehr verschieden – so auch die Möglichkeit, an Alkohol zu kommen. „Eine Therapie in der JVA lässt sich mit der Behandlung in einer Entziehungsanstalt nicht vergleichen“, sagt Thomas Kasten. „Die spezifische Behandlung wird das besser Ergebnis erzielen.“

Die Verhandlung wird am Montag, 28. Oktober, mit den Plädoyers des Staatsanwalts und des Verteidigers fortgesetzt.

Von Nadine Fabian