Töplitz

Die beiden Spielplätze in Töplitz hätten eine Aufwertung nötig, insbesondere der am Hollerbusch könnte ein paar neue Geräte gebrauchen, legte Ortsvorsteher Frank Ringel bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung dar. Bislang wurden entsprechende Anträge an die Stadt Werder nicht berücksichtigt, bedauerte er.

Werders Bürgermeisterin erklärte, dass Werder und seine Ortsteile insgesamt 34 Spielplätze hätten, für deren Instandhaltung jährlich 200.000 Euro im Haushalt vorgesehen sind. „Die Töplitzer Plätze waren bisher wohl im guten Zustand,“ mutmaßte Manuela Saß, „aber ich gehe davon aus, dass auch ihr euren Teil abbekommt.“

Ob das Geld auch irgendwann für den Wasserspielplatz an der Badestelle reichen wird, den sich Ortsbeiratsmitglied Ilona Klapper wünscht, blieb offen.

Von Edith Mende