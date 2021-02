Werder

Corona, Sturm aufs Kapitol, Rassismus: In einem eigenen Podcast reden Schüler des Ernst-Haeckel-Gymnasiums in Werder über für sie wichtige politische Themen und haben Experten-Stimmen an ihren Seiten. So konnten sie in den sieben bisherigen Folgen zum Beispiel mit dem ARD-Hauptstadt-Korrespondenten Hans Jessen, dem Spiegel-Journalisten in Washington, Roland Nelles, oder mit dem Infektiologen des Bergmann-Klinikums, Tillmann Schumacher, über ihre Fragen sprechen. Der Podcast mit dem Namen „Politikgeflüster“ hat inzwischen bemerkenswerte 27.000 Abonnenten, also regelmäßige Hörer, auf verschiedenen Kanälen und entstand in der Zeit des Distanzlernens, wie Politiklehrer Pierre Kabisch der MAZ erzählt.

Er trifft sich mit den Schülern und Gästen der Sendung nicht persönlich an den Mikrofonen, sondern digital. In einer Videokonferenz werden alle zusammen geschaltet. Pierre Kabisch nimmt die Stimmen dann mit extra neu angeschaffter Technik auf und schneidet die Folgen anschließend für die Veröffentlichung zurecht. „Die Vorbereitung erfolgt für die Schüler zum Teil im Unterricht, aber zu einem großen Teil auch in ihrer Freizeit“, erklärt er. Dabei würden sich die Schüler sehr intensiv mit den Themen befassen, viel intensiver als es in einem normalen Unterricht möglich wäre.

Schüler bleiben anonym

Geflüstert wird bei den Aufnahmen übrigens nicht, sagt der 32-Jährige. Der Name „Politikgeflüster“ deutet daraufhin, dass die Schüler teilanonym bleiben, das heißt, sie geben nur ihre Kürzel preis. Künftig soll weiter monatlich eine neue Folge erscheinen, in der es um je zwei Themen geht, die sich die Schüler selbst im Vorfeld aussuchen dürfen. Die Kontakte zu den Experten knüpft dann Pierre Kabisch. So ist Hans Jessen inzwischen ein Stammgast in der „Sendung“. „Die Gäste sind natürlich ein extremer Mehrwert für den Podcast und die Schüler. Sie zeigen uns ihre Sicht auf die Dinge und steuern Insider-Wissen bei“, sagt der Lehrer, der am Gymnasium in Werder seit 2018 unterrichtet.

„Das Projekt hat Flügel bekommen“

Eine feste Gruppe von acht Schülern aus der elften und zwölften Klasse ist in und für den Podcast aktiv. „Es ist ein freiwilliges Angebot und langfristig brauche ich für das Projekt natürlich auch Schüler, die dann nachrücken“, sagt Pierre Kabisch. Motiviert werden die Jugendlichen und der Lehrer selbst durch das große Feedback und natürlich die Hörerzahlen. „Wobei es mir nie um die Hörerzahlen ging. Aber man muss wirklich sagen, dass das Projekt Flügel bekommen hat“, erzählt der Pädagoge nicht ohne Stolz.

Schon von der ersten zur zweiten Folge gab es einen kleinen Sprung auf etwa 8000 Abonnenten. Hans Jessen als ständigen Partner zu gewinnen, der unter anderem eine eigene Show auf der Videoplattform Youtube hat, habe einen ordentlichen Aufschwung gegeben.

25.000 Downloads des Jahresrückblicks

Auch die Live-Ausgabe zur Digitalisierung an Schulen nach Corona, unter anderem mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), habe viele zusätzliche Hörer zum Podcast gelockt. Die Jahresrückblick-Folge der Schüler wurde allein mehr als 25.000-mal heruntergeladen. Unter dem Titel „Gibt es eine Impfung gegen Trumpismus?“ gingen sie zum Beispiel der Frage nach, ob – vergleichbar mit dem Sturm auf das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington – auch ein Sturm auf den Reichstag in Berlin möglich wäre.

Für die Sommerferien sind Kurzfolgen angedacht, die sich ebenfalls mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigen. So soll die Reihe „Corona und . . .“ fortgesetzt werden, mit Themen wie Religion, Sport oder Jugendliche. Der Podcast erscheint auf allen möglichen Portalen wie Spotify, Apple Music, Deezer oder auch auf der Homepage des Gymnasiums.

Neueste Folge gerade erschienen

Am Mittwoch ist die neueste Folge erschienen, die sich mit den Themen Umwelt und Corona, dem Gamestop-Fall und der Audio-App Clubhouse beschäftigt. Gäste sind unter anderem Jamila Schäfer, Vize-Bundesvorsitzende der Grünen, und Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Die Folgen dauern zwischen einer und dreieinhalb Stunden.

Von Luise Fröhlich