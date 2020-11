Trotz Corona: Viele Menschen Besuchen Werderaner Tannenhof

Werder

Trüge nicht viele Besucher eine Maske, stünden nicht alle paar Meter Hinweisschilder auf die Hygienebestimmungen und würden auf den Boden keine Abstandsmarken gemalt sein, man könnte diesem Wochenende auf dem Werderaner Tannenhof nicht anmerken, dass es mitten in einer Pandemie liegt, mitten in einem Lockdown. Der 40 Hektar große Hof ist an diesem Sonnabendnachmittag ausgesprochen gut besucht. Zahlreiche Menschen aus der Umgebung, aber auch aus Berlin sind gekommen, um sich vor allem ihren Weihnachtsbaum zu schlagen.

Karin Lorenz : „Mehr Besucher als in den Jahren zuvor“

„Für den ersten Advent sind es mehr Besucher als in den Jahren zuvor“, sagt Karin Lorenz. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Gerald Mai und ihrem Stiefsohn Christian Mai den Hof. An diesem Samstag greift sie der Floristin unter die Arme, die Adventskranzseminare in einem großen Zelt gibt. Lorenz wirkt zufrieden, rückt ihre Maske mit einem Weihnachtsmann darauf über der Nase zurecht. „Wir haben es in den letzten zwei Wochen schon gemerkt, dass mehr Leute kommen. Wahrscheinlich weil wir einer der wenigen sind, die weit und breit noch auf haben.“ Seit dem 6. November können die Menschen bereits Bäume auf dem Tannenhof kaufen. Seit Freitag hat auch der Wintermarkt des Hofes geöffnet.

Karin Lorenz, Betreiberin des Tannenhofes beim Gesteckbasteln. Quelle: Annika Jensen

Erstmals in diesem Jahr gibt es richtige Marktbuden. Zehn an der Zahl. Dort verkaufen regionale Anbieter Feinkost, Kunsthandwerk und Dekoartikel. Dazu gibt es drei Imbisswagen und drei Getränkewagen. Viele Menschen sind auf dem Gelände unterwegs. Abstand halten ist oft schwierig. Maskenpflicht herrscht auf dem größten Teil des Geländes nicht, nur im Bereich der Essensausgabe. Erst ab dem 1. Dezember herrscht überall auf dem Gelände eine Pflicht zum Tragen von Masken. Dennoch tragen schon am Samstag viele Menschen eine Mund-Nase-Bedeckung, selbst in der Plantage, wo die Bäume geschlagen werden. Dass der neue Markt auf dem Tannenhof viele Leute anzuziehen scheint, beunruhigt Karin Lorenz nicht. „Nö, ist doch schön. Und wenn es allen gefällt, umso besser, dann erzählen sie es weiter.“

Der Betriebsnachfolger Christian Mai zieht ein paar Stunden später, am Ende des Tages eine kritische Bilanz. Es sei an diesem Sonnabend nicht alles optimal gelaufen. Obwohl das Hygienekonzept vorab natürlich vom Gesundheitsamt abgenommen worden war. So hätten sich viele Leute nicht an die Maßgabe gehalten, die Speisen und Getränke nicht vor Ort im Ausgabebereich zu sich zu nehmen. Und auch die Gruppen waren einige Male zu groß, größer als zwei Haushalte. Bei letzteren sei die Security allerdings mehrfach eingeschritten und habe jene Gruppen des Geländes verwiesen.

„Bei anderen Punkten müssen wir aber nachsteuern“, sagt der 34-Jährige, „wir müssen noch mehr Hinweisschilder aufstellen, es werden mehr als die zwei Security-Mitarbeiter eingesetzt, die wir heute hatten und diese müssen noch mehr die Menschen ansprechen, dass das Essen und die Getränke im Gehen und auf der Anlage einzunehmen ist, sodass auch unsere volle Fläche genutzt wird.“

Tannenhof stellte Marketing vorab komplett ein

Christian Mai wundert sich indes, warum so viele Menschen am Sonnabend zum Tannenhof gekommen sind. „Wir haben vorab unser Marketing komplett eingestellt“, sagt er. Der Zähler am Eingang zählt zur Spitzenzeit insgesamt 420 Besucher gleichzeitig auf dem 40 Hektar großen Gelände. Insgesamt sind es am Sonnabend 1300 Besucher.

Marion Borchert ist mit ihrem Sohn Charlie und ihrem Hund Günther aus Berlin zum Werderaner Tannenhof gekommen. Quelle: Annika Jensen

Zwei von ihnen sind Marion (44) und Charlie (11) Borchert. Die beiden Berliner stehen gerade in der Schlange am Süßwarenwagen, wollen sich zwei Crêpes kaufen. Beide tragen Maske, halten Abstand zu den anderen Menschen in der Schlange. Sie sind bereits zum fünften Mal auf dem Werderaner Tannenhof. Jedes Jahr schlagen sie zwei Bäume. Einen großen für das Wohnzimmer, einen kleinen für Charlies Kinderzimmer. „Es ist immer ein schönes vorweihnachtliches Erlebnis“, sagt Marion Borchert, „wir machen uns hier immer einen schönen halben Tag.“ Sie fühle sich gut an diesem Tag auf dem Tannenhof. „Ich finde es total ok. Ich finde es bei den Temperaturen auch mit den Masken nicht mehr schlimm.“

Gitta Kunze : „Wir haben kein Problem mit Corona.“

Gerade erst auf dem Hof angekommen sind Gitta und Heiko Kunze. Die beiden Bestenseer schauen vorbei, um einen Baum zu kaufen. Allerdings keinen vorrangig selbstgeschlagenen. „Wenn es einen fertigen gibt, der schon eingepackt ist, nehmen wir den auch“, sagt Heiko Kunze und seine Frau lacht. „Wir sind auch hier, um endlich mal ein bisschen Abwechslung zu haben und nicht einfach nur zu Hause zu sitzen“, sagt seine Frau Gitta. „Und auch um ein bisschen Weihnachtsstimmung zu bekommen. Die hat man ja im Moment überhaupt nicht.“ Außerdem wollen sie die Anbieter unterstützen, die im Moment kaum noch Möglichkeiten haben, ihre Waren auf Märkten zu verkaufen.

Heiko und Gitta Kunze aus Bestensee: „Wir fühlen uns sicher hier.“ Quelle: Annika Jensen

Fühlen sich die beiden sicher auf dem Tannenhof?„Ja, natürlich. Also, wir haben kein Problem mit Corona“, sagt Gitta Kunze, „wenn es nach uns ginge, bräuchten wir keine Masken, wir haben keine Angst vor Corona. Wir machen es aber trotzdem, damit die Betreiber keinen Ärger bekommen und um die anderen Besucher nicht zu gefährden.“

Krankenpfleger haben mulmiges Gefühl

Gänzlich anders sehen es drei Besucher aus Jüterbog. Antje Steinbrenner (54), ihre Tochter Lisa (31) und deren Partner Florian Dietrich (34). Alle drei tragen FFP2-Masken und alle drei arbeiten als Krankenpfleger im Krankenhaus. Sie haben ein mulmiges Gefühl, weil so viele Menschen auf dem Gelände sind, viele von ihnen keine Maske tragen und der Abstand von 1,5 Metern oft schwer eingehalten werden kann.

Antje (l.) und Lisa Steinbrenner und Florian Dietrich sind gekommen, um ihren Weihnachtsbaum zu schlagen. Quelle: Annika Jensen

Trotzdem sind auch sie da, weil sie sich vorgenommen haben, eine der wichtigsten Erledigungen in der Vorweihnachtszeit zu machen. „Wir wollten eigentlich nur den Baum schlagen“, sagt Lisa Steinbrenner und hält eine Säge in der Hand, „weil wir nicht damit gerechnet haben, dass es hier einen Weihnachtsmarkt gibt.“ Ihr Partner ergänzt: „Wir wollen nur den Baum holen, ins Auto packen und dann schnell wieder nach Hause fahren.“ Mit diesem Vorhaben scheinen sie an diesem Sonnabend vor dem ersten Advent auf dem Werderaner Tannenhof eine Ausnahme zu sein. Denn die meisten verweilen und genießen die scheinbare Normalität eines Weihnachtsmarktes Ende November.

Von Annika Jensen