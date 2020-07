Trotz Corona: Werders Tourismus läuft auf Hochtouren

Werder

Es ist eine ganz besondere Urlaubssaison. Eine, die noch kein Urlauber und noch kein Campingplatzbesitzer, Hotelier und Bootsverleiher so erlebt hat. Auch in Werder müssen sich die Menschen mit den Beschränkungen und Auflagen arrangieren, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, wenn sie die touristischen Angebote der Stadt nutzen und anbieten wollen. Die Anpassung scheint aber ganz gut zu funktionieren. Und bei einigen ist eine so große Veränderung gar nicht nötig.

Kinkel : „Ab dem Wochenende haben wir 100 Prozent Auslastung“

Fanny Kinkel ist die Inhaberin des Campingplatzes „Blütencamping Riegelspitze“ in Petzow. „Nach der Brandenburgischen Camping- und Wochenendhausverordnung sind die Abstände zwischen unseren Parzellen ohnehin groß genug. Da mussten wir nichts ändern“, sagt die 42-Jährige. Und auch was die Belegung angeht, gebe es für ihren Campingplatz keine Beschränkungen. Derzeit liegt die bei 90 Prozent. „Ab dem Wochenende haben wir 100 Prozent Auslastung für die kommenden drei bis vier Wochen“, sagt Kinkel.

Und doch spürt sie freilich, dass die diesjährige Saison wie keine andere zuvor ist. „Wir haben so gut wie keinen Gast aus dem Ausland. Das fangen die Urlauber aus Deutschland aber wieder auf“, sagt Kinkel, „im Vergleich zu den Vorjahren kommen mehr Menschen aus den anderen Bundesländern zu uns.“ So seien in deren Pfingstferien einige Urlauber aus Baden-Württemberg und Bayern angereist. „Die sind in der Zeit sonst eher über die Grenze in den Süden gefahren.“

Neu sind zudem die Desinfektionsspender überall auf dem Gelände. Sowie die abgesperrten Wasch-, Spül- und Pissoirbecken. „Da haben wir so viele Becken abgesperrt, dass ausreichend Abstand gehalten werden kann“, so Klinkel. Und natürlich die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. „Wir merken leider, dass die Menschen nachlässig werden, was das Masketragen angeht. Wenn sie bei uns im Rezeptionsgebäude sind, können wir sie ermahnen. In den Sanitärgebäuden geht das leider nicht. Da müssten wir ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche Kontrolle stehen.“

Auch im Kiez Inselparadies in Petzow ist in diesen Sommerferien alles anders. Beinahe konnte sogar gar kein Ferienlager stattfinden. „Doch eine Woche vor Ferienbeginn sagte das Gesundheitsministerium, dass Ferienlager möglich sind“, sagt Gunter Schinke, Betreiber der Kinder- und Jugendferieneinrichtung. „Und da haben natürlich sofort gesagt, machen wir.“ Gesagt, getan, wenn auch in einem weit kleinerem Umfang als sonst. Reisen sonst in einem Zeitraum von sechs Wochen bis zu 350 Kinder an, sind es in diesem Jahr 62 Kinder über zwei Wochen. Sowie am Ende der Sommerferien Reisegruppen, die ihren Aufenthalt selbst organisieren.

Programm für Ferienlager findet vor allem draußen statt

„Es ist eine total schöne Sache, dass wir das Ferienlager doch machen können und die Kinder danken es uns. Die sind total happy“, sagt Gunter Schinke. Doch natürlich müssen nach wie vor die Hygieneregeln eingehalten werden. Und das machen Schinke und sein Team, neben dem Bereitstellen von Desinfektionsspendern und dem Ermahnen zum Händewaschen, indem sie das Programm bis obenhin mit Aktivitäten unter freiem Himmel füllen. Am Dienstagabend gab es eine Beachparty. „Die normale Disko wäre ja drinnen gewesen. Aber so haben wir genug Platz“, so Schinke. Und einen Tag später konnten sich die 32 Kinder der ersten Woche über Openair-Kino freuen.

Die Stadt Werder stellt corona-bedingt fest: „Der Trend zum Heimaturlaub ist aktuell deutlich erkennbar, nicht zuletzt an den täglichen und vermehrten Anfragen nach Unterkünften in unserer Region, die die Tourist-Information Werder aus ganz Deutschland erreichen“, sagt Stadtsprecher Henry Klix. Er rät Urlaubern, die nach Werder kommen wollen, weiterhin zu Vorsicht: „Auch wenn die Situation aktuell entspannt aussieht, ist das Virus ja nicht verschwunden.“ Wegen der Hygieneregeln überall sollten „Gäste ihre Aktivitäten gut planen, rechtzeitig anfragen und reservieren, wenn sie zum Beispiel eine Unterkunft buchen, mit dem Fahrgastschiff fahren, ein Restaurant oder eine Kulturveranstaltung in Werder besuchen wollen.“

Von Annika Jensen