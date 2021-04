Werder

Eine neue alte Baumblütenkönigin wird in diesem Jahr den beliebten Thron in Werder besteigen. Wie die MAZ auf Nachfrage beim Werderschen Obst- und Gartenbauverein erfuhr, ist es aber nicht die derzeitige Blütenkönigin Meike Löbe. Sie könne aus beruflichen Gründen kein zweites Jahr an ihre Amtszeit ranhängen. Die 43-Jährige hatte sich im vorigen Jahr gegen sieben Mitbewerberinnen durchgesetzt und ist mitten in der Corona-Pandemie im April zur Baumblütenkönigin gekürt worden – allerdings ohne den sonst traditionellen Blütenball.

Kein neues Verfahren wegen Corona

Jetzt gibt es einen neuen Plan: „Wir haben der Auswahl-Kommission dann vorgeschlagen, eine ehemalige Blütenkönigin anzufragen“, sagte der Vorsitzende des Gartenbauvereins, Reinhard Schmidt, am Montag. Denn ein neues Bewerbungsverfahren mit Auswahlgesprächen inklusive der üblichen Fahrten zu den Obsthöfen und Plantagen, in denen die Bewerberinnen auf Herz und Nieren geprüft werden, wollte der Verein wegen der strengen Corona-Regeln nicht eröffnen.

Favoritin steht fest

Die Kommission habe dem Vorschlag zugestimmt und es gebe auch schon eine Favoritin der vergangenen Jahre, die sich bereit erklärt hat. Wer das ist, wollte Reinhard Schmidt noch nicht verraten. In Kürze werden die Werderaner es erfahren, sagte er. Im letzten regulären Blütenfest-Jahr vor der Pandemie hatte Madeleine Reichelt die Stadt Werder repräsentiert, 2018 war Peggy Sinning zur Königin der Blüten ernannt worden und zuvor Christin Schiffner.

Wie berichtet, fällt das große Baumblütenfest in Werder in diesem Jahr zum zweiten Mal infolge wegen der Corona-Pandemie aus. Gesichert sei aber der Flaschenverkauf des beliebten Weins in den Höfen und Gärten, erklärte Reinhard Schmidt.

Von Luise Fröhlich