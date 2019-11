Werder

In fünf Jahren könnte Baubeginn für Bahnunterführungen am Bahnhof Werder sein. Das stellte Frank Schmidt, Dezernatsleiter vom Landesbetrieb Straßenwesen, am Mittwochabend dem Bauausschuss der Stadt in Aussicht.

Er kündigte an, dass das Planfeststellungsverfahren im ersten Quartal 2022 beginnt. Nach Abschluss des Verfahrens , in dem das Baurecht geschaffen wird, soll dann zunächst mit dem Bau eines Tunnels für Fußgänger und Radfahrer im unmittelbaren Bahnhofsbereich begonnen werden. Schmidt kann sich einen Baubeginn im Jahr 2024 vorstellen. Nach dem Tunnel für Fußgänger und Radfahrer könnte der Fahrzeugtunnel gebaut werden, der in der jetzigen Achse der L 90 entstehen soll. Die Bauzeit wird Frank Schmidt zufolge etwa drei Jahre betragen.

Bahnhofsvorplatz wird umgestaltet

Die Pläne für den 6,50 Meter breiten Fahrzeugtunnel sind schon weit gediehen. Für den Radfahrer- und Fußgängertunnel beginnen nun die Planungen. Die nördliche Fahrradrampe wird zur L 90 führen, die südliche auf den Bahnhofsvorplatz, der ebenfalls umgestaltet wird. Voraussichtlich wird dort ein weiteres Parkhaus benötigt, auf dessen Erdgeschossebene Fahrräder und Busse stehen würden.

Über das Projekt wird seit elf Jahren geredet

Der Bahnübergang in Werder ist mach Landesangaben der am stärksten frequentierte Bahnübergang im Landesstraßenbereich. Zuletzt hatten Abstimmungsprobleme mit der Deutschen Bahn das seit mehr als elf Jahren geplante Projekt verzögert. Zwischen Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider ( SPD) und Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) wurde vor einem Jahr vereinbart, dass die Stadt Werder dem Bau des Fuß- und Radwegtunnels übernehmen wird. Das Land wird Fördermitteln ausreichen.

Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU) forderte eine Beschleunigung des Projekts. „Auch wenn ich die Hürden sehe, wünsche ich mir, dass mit dem Planfeststellungsverfahren schneller begonnen werden kann“, sagte er.

Von MAZonline