Umbau von Werders Bahnhofsvorplatz: Haltestellen werden verlegt

Vollsperrung des Bahnhofsvorplatzes in Werder: Für die Zeit der Umbauarbeiten kann kein Bus den Platz anfahren. Die Abfahrtshaltestelle für alle Linien befindet sich in der Kesselgrundstraße. Die Ankunftshaltestellen sind in der Eisenbahnstraße und in der Kesselgrundstraße. Für einige Linien entfallen Haltestellen.