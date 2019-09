Werder

Direkt vor der 64. Herbstruderregatta an diesem Wochenende in Werder haben Unbekannte sich an Booten zu schaffen gemacht. Auf der Freifläche des Werderaner Ruderklubs an der Regattastrecke auf der Insel haben sie in der Nacht zum Samstag ein Sportboot in das Schilf gezogen und ein weiteres an der Steuerung beschädigt.

Dresdener Verein konnte trotzdem an der Regatta teilnehmen

Die Boote gehörten einem Dresdener Verein, der zusammen mit 48 anderen Klubs an der Regatta in Werder teilnahm. Der Verein konnte den Schaden glücklicherweise schnell reparieren und problemlos mitfahren. Sportruderer hatten das verschwundene Boot beziehungsweise die Beschädigung am Samstagmorgen entdeckt. Das Gelände des Ruderklubs ist öffentlich zugänglich und wurde bisher nicht bewacht.

Schon der zweite Vorfall – im Frühjahr wurden Sportboote zerstört

„Das ist nun schon das zweite Mal, dass unsere Boote angegriffen wurden“, sagte der Vereinsvorsitzende Thomas Dosk am Sonntag der MAZ. Bereits zu den Masters im Frühjahr dieses Jahres hatten unbekannte Täter drei Sportboote an eine Erhöhung angelehnt und anschließend mutwillig mit den Füßen in der Mitte zertreten. Den Schaden bezifferte Dosk seinerzeit auf etwa 5000 Euro.

Spontane Nachtwache und künftig vielleicht ein Wachschutz

Nach dem neuerlichen Vorfall hielten in der Nacht zum Samstag einige Ruderer freiwillig Wache, um erneute Zwischenfälle zu verhindern. Der Vereinsvorsitzende schließt nicht aus, dass der Klub ein Sicherheitsunternehmen beauftragen wird, das Vereinsgelände nachts zu bewachen.

Von Heinz Helwig