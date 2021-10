Bliesendorf

Am Freitagabend rückten die Feuerwehren aus Glindow und Werder an der Havel zu einem Unfall in Bliesendorf an. Ausgelöst wurde der Einsatz durch eine Tanne, die auf einen Transporter stürzte. Es war nicht möglich die Tanne als Ganzes von dem Transporter zu heben, deshalb wurden die Einsatzkräfte kreativ. Ein Helfer kletterte auf den Wagen und gemeinsam zersägten sie den Baum in einzelne Stücke. Nach etwa einer Stunde war das Fahrzeug vom Baum befreit.

Keine Schäden bei Maschine und Mensch

Bis auf wenige Kratzspuren blieb der Transporter heile. Die Polizei bestätigte danach die Fahrtauglichkeit des Fahrzeugs. Es gab keine Verletzen.

Von MAZonline