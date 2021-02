Werder

Am Freitagabend wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Einsatz in Töplitz gerufen. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und in auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen – zunächst gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass der Unfallfahrer bewusstlos am Steuer säße. Doch es stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer des Pkws stark alkoholisiert war. Er wurde zur Blutentnahme mit aufs Revier genommen. Für die Feuerwehr bestand kein Handlungsbedarf.

Sowohl Polizei als auch Feuerwehr waren vor Ort. Quelle: Julian Stähle

Von MAZonline