Todesschütze von Werder: Urteil auf der Kippe

Werder

Im Prozess gegen denTodesschützen von Werderhat die Staatsanwaltschaft Potsdam Revision beantragt. Damit ist das vor einer Woche von der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam gefällte Urteil nicht rechtskräftig. Darüber informierte Gerichtssprecher Sascha Beck die MAZ.

Andreas E. (60) hatte im Februar 2019 seinen Nachbarn mit einer Schrotflinte in den Bauch und ins Gesicht geschossen – Christoph K. (58) starb noch am Tatort. Die beiden Männer waren zuvor immer wieder aneinander geraten. Am Tattag stritten sie über die beiden Hunde, die E.s Lebensgefährtin mit in die Nachbarschaft gebracht hatte, die dort aber nicht erwünscht waren.

Sechs Jahre statt lebenslänglich

Der Schütze war wegen Mordes angeklagt – darauf steht Lebenslang. Verurteilt wurde er letztlich wegen eines minderschweren Falls des Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Zudem ordnete das Gericht an, den seit Jahren alkoholkranken Mannin einer Suchtklinik unterbringen und dort behandeln zu lassen.

Keine neue Beweisaufnahme

Bei der Revision überprüft ein übergeordnetes Gericht ein gerichtliches Urteil ausschließlich in rechtlicher Hinsicht. Beim Rechtsmittel der Berufung hingegen wird ein Urteil auch in tatsächlicher Hinsicht überprüft, das heißt, dass das Berufungsgericht gegebenenfalls eine Beweisaufnahme wiederholen und erneut Zeugen anhören, den Fall also neu aufrollen muss.

Von Nadine Fabian