Werder (Havel)

Die Kripo hat bis Mittwochmittag rund um den Plantagenplatz in Werder (Havel) intensiv wegen des Verdachts einer Vergewaltigung an einem Kind ermittelt. Dienstagabend hatte die Polizei nach eigenen Angaben erfahren, dass sich ein Mann zwischen 13 und 14 Uhr am Plantagenplatz sexuell an einem Mädchen vergriffen haben soll. Sie sei plötzlich von einem auf der Bank sitzenden Mann festgehalten und in ein Gebüsch gezogen worden, wo es zu sexuellen Handlungen durch den Mann gekommen sein soll, so die erste Information der Polizei.

Zwei Männer mussten mit aufs Revier

Am Mittwochvormittag stellten die Beamten im Bereich des Plantagenplatzes zwei Männer fest, auf die die Beschreibung möglicherweise passte. Die beiden mussten mit zur Inspektion kommen, ein Verdacht habe sich allerdings nicht erhärtet, weshalb sie wieder auf freien Fuß gelassen wurden, erklärte Polizeisprecherin Juliane Mutschischk.

Der Plantagenplatz in Werder wurde zum Zentrum polizeilicher Ermittlungen. Quelle: Luise Fröhlich

Mädchen zieht Aussage zurück

Während die Ermittlungen weiter auf Hochtouren liefen, nahm das Mädchen einen Teil ihrer Aussage am frühen Mittwochnachmittag gegenüber der Polizei wieder zurück. Sie sagte, dass der sexuelle Übergriff doch nicht stattgefunden habe. „Warum zunächst der Sachverhalt so geschildert wurde, ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die ebenfalls die Kriminalpolizei führt“, so Juliane Mutschischk.

Von MAZonline/fro