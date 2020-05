Werder

Wegen notwendiger Arbeiten wird innerhalb des Autobahndreiecks Werder die Rampe von der A 10 aus Richtung Dreieck Havelland in Richtung Dreieck Potsdam vom 3. bis 16. Juni gesperrt. Die Umleitung führt über die A 2, Anschlussstelle Lehnin. Hier kann der Verkehr ab- und in Richtung Dreieck Werder wieder auf die A 2 auffahren. Am Knotenpunkt der Anschlussstelle mit der L 86 wird der Verkehr über eine Ampel geregelt.

Von MAZonline