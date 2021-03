Werder

Die Havel-Therme in Werder ist erneut das Ziel von Einbrechern geworden. Diesmal scheiterten die bislang unbekannten Täter aber und gelangen nicht in das Innere des Bades am Zernsee. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei versucht worden, über das Dach in die Therme zu kommen. Das bestätigt Roland Eberle, der das Projektmanagement auf der Baustelle geleitet hat, gegenüber der MAZ am Freitag.

„Wir vermuten, dass die Täter über eine Stahl-Fluchttreppe auf die Dachterrasse gelangt sind. Von dort aus sind sie dann über eine 2,5 Meter hohe Mauer an der Wand entlang auf das Dach gestiegen“, erklärt er. Dort hätten sie dann zwei Glasoberlichter entdeckt, die sich über der Küche befinden, und haben diese aufgebrochen. Darunter befindet sich ein Gitter, das als Durchfallschutz dient. „Das Stahlgitter hat die Täter vermutlich aufgehalten“, so Roland Eberle.

Betriebsleiter hat Anzeige erstattet

Momentan sind abgesehen von den Glaskugeln keine weiteren Schäden aufgefallen. Die Tat muss sich nach Angaben der Polizei zwischen dem vorigen Freitag und Mittwochmittag ereignet haben. Ob die Täter über den Zaun geklettert oder am Entwässerungsgraben auf das Gelände gekommen sind, ist unklar. Der Betriebsleiter der Therme hat den versuchten Einbruch bei der Polizei angezeigt. Die Reparatur des vierstelligen Schadens ist ebenfalls in Auftrag gegeben.

Zum Einbruch von 2018 wird noch ermittelt

Bereits im Dezember 2018 hatte es einen Einbruch in die Therme gegeben, die sich damals noch im Rohbau befunden hatte (MAZ berichtete). Dabei hatten sich die Täter am helllichten Tag, anderthalb Stunden nach einer Baubesprechung, gewaltsam Zugang zur Therme verschafft. Zugemauerte Türen wurden damals irreparabel zerstört sowie IT-Technik, Werkzeuge, Heizstrahler und Lampen gestohlen; der Baubesprechungsraum verwüstet. Der Schaden belief sich auf rund 12.000 Euro.

Verdächtigt wurden nach Ansicht der Überwachungsvideos ein junger Architekt sowie Meiko Rachimow (Stadtmitgestalter), der für das Stadtparlament kandidiert hatte. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) behauptete damals gegenüber mehreren Medien, Meiko Rachimow erkannt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt noch immer zum Einbruch, wie Sprecherin Hanna Urban auf MAZ-Nachfrage am Freitag sagte. Es sei aber in wenigen Wochen mit dem Abschluss zu rechnen.

Eine Ermittlung gegen Christian Große eingestellt

Auch die Ermittlungen zur Strafanzeige, die Meiko Rachimow wegen falscher Beschuldigung gegen den 1. Beigeordneten Christian Große (CDU) gestellt hatte, laufen noch. Der junge Architekt, gegen den das Verfahren zum Einbruch schon vor über einem Jahr beendet wurde, hatte Christian Große ebenfalls wegen falscher Verdächtigung angezeigt. Der Vize-Bürgermeister hatte damals bei der Polizei als Zeuge ausgesagt. Dieses Verfahren hat die Staatsanwaltschaft eingestellt, weil kein Tatnachweis zu führen war, so Hanna Urban weiter.

Von Luise Fröhlich