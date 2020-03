Werder

Zahllosen Unternehmen stellen sich in Zeiten der Corona-Pandemie viele Fragen. Wie beantrage ich Kurzarbeitergeld? Wie komme ich an Soforthilfen? Welche Bedingungen gelten für Kredite?

Die Verwaltung von Werder möchte Abhilfe schaffen und hat nun auf ihrer Internetseite Links zu wichtigen Informationen verschiedener Institutionen gesammelt, wie dem Landeswirtschaftsministerium, dem Bundeswirtschaftsministerium, der Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Industrie- und Handelskammer.

Außerdem finden die Unternehmen in der Zusammenstellung die Telefonnummern wichtiger Ansprechpartner, wie der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg, der Industrie- und Handelskammer in Potsdam sowie der Handwerkskammer in Potsdam.

Von Annika Jensen