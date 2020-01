Verwaltung will Havelsteg zurückbauen

Werder

Die Stadtverwaltung Werder hat sich dazu entschieden, den Havelsteg an der Eisenbahnbrücke zurückbauen zu lassen. Der ursprünglich als Dampferanlegestelle gebaute Steg war seit 2017 an einen Privatmann verpachtet gewesen. Dieser Pachtvertrag ist Ende 2019 ausgelaufen. Christian Große ( CDU), 1. Beigeordneter der Stadt, sagte zu der Entscheidung: „Zum einen muss Baufreiheit für den Bau der Radwegbrücke geschaffen werden. Und um den Saunasteg an der Havel-Therme errichten zu können, muss die Stadt an andere Stelle Rückbauten nachweisen.“ Zudem wäre der Steg ohnehin dringend sanierungsbedürftig gewesen, so Große weiter.

„Der Uferbereich an der Havelbrücke wird dennoch erreichbar und erlebbar sein“, versichert der Beigeordnete. „Auf der neuen Radwegbrücke ist zudem als neuer Erlebnispunkt eine Aussichtsplattform geplant, um den Blick über die Havel zu genießen.“

Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Stadtmitgestalter kritisieren die Entscheidung und fordern die Verwaltung gemeinsam dazu auf, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen. Der Steg sei viel von Spaziergängern, Anglern, Bootsanlegern und Wasserwanderern genutzt, so der Vorsitzende des Vereins Stadtmitgestalter, Meiko Rachimow, in einer Mitteilung.

Gegen den Rückbau des Steges will sein Verein am Sonntag, 9. Februar, ab 14 Uhr vor Ort demonstrieren. „Es gibt immer weniger Orte in Werder und Umgebung mit einem direkten Havelzugang. Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger von unserer schönen Landschaft profitieren können“, Rachimow weiter.

Von Annika Jensen