Glindow

Zum Schulstart am kommenden Montag kündigte Regiobus Fahrplanänderungen für die Busse im Raum Werder, Klaistow und Beelitz an. Grund sind die Bauarbeiten an der L90.

Linien 633 & 641: Wegen der Bauarbeiten an der L90 in Glindow wird die PlusBus Linie 641 zwischen der Glindower Alpenstraße und dem Klaistower Spargelhof über die Straßen Langer Grund und Am Gewerbepark umgeleitet. Die Abfahrten des Busses ändern sich deshalb um bis zu fünf Minuten. Für die Station Spargelhof in Klaistow besteht weiterhin die Ersatzhaltestelle im Fercher Waldweg. Die Linie 633 wird zwischen der Glindower Alpenstraße und Elisabethhöhe über die Ziemensstraße und Karl-Liebknecht-Straße umgeleitet.

Anzeige

Folgende Haltestellen in Glindow verändern sich:

Jägerstraße entfällt, Alpenstraße wird zur Ersatzhaltestelle vor der Einfahrt zur Ziemensstraße verlegt, Friedrich-Ebert-Straße: wird nur von der Linie 641 bedient und zur Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Klaistower Straße/Langer Grund verlegt, Petzower Straße entfällt (mit Ausnahme zwischen 6.45 und 7.30 Uhr)

Pendler- und Schülerverkehr ab Bliesendorf & Glindow

Von 6.30 bis 7.30 Uhr werden die Haltestellen Petzower Straße und Friedrich-Ebert-Str.aße weiterhin von der Linie 633 bedient. Ebenso bleibt der Umstieg von der Linie 633 zur Linie 641 in Richtung Werder ( Havel) um 6.50 Uhr an der Haltestelle Glindow, Alpenstraße.

Kulturbus-Linie fährt ganzjährig

Linie 607 Die Kulturbus-Linie 607 geht nicht wie bisher nach den Herbstferien in den „Winterfahrplan“ über, sondern verkehrt ab sofort ganzjährig an Wochenenden und Feiertagen im 2-Stunden-Takt von Potsdam über Ferch nach Werder ( Havel) und stündlich zwischen Potsdam und Ferch.

Von MAZonline