Wie eine Festung steht die Havel-Therme heute, neun Jahre nach der Grundsteinlegung, am Ufer des Zernsees. Die rot gestrichene Fassade versprüht Wärme und macht klar: Die Zeiten der schlafenden, gelben Bauruine sind längst vorbei. Täglich beginnt andere Ecke, ein anderes Detail des Bades zu leben. Pünktlich zum Nikolaustag wird die lang umstrittene und umkämpfte Therme startklar sein. Wann die Werderaner anbaden dürfen, steht allerdings in den Sternen. Die Corona-Pandemie macht der Eröffnung auf den letzten Metern einen dicken Strich durch die Rechnung.

Andreas Schauer versucht sich von dieser unglücklichen Lage nicht mitreißen zu lassen. Der 50-jährige Investor und künftige Betreiber, der den Vertrag zur Fertigstellung und dem Ausbau der Therme mit der Stadt vor zwei Jahren schloss, blickt auf das Treiben der Baustelle. In Spitzenzeiten haben 130 Arbeiter an der Therme gewerkelt, jetzt sind es noch rund 100. An vielen Stellen stehen noch Kabel aus dem Boden, müssen Tische und Stühle gestellt, Lampen installiert oder Pflastersteine gesetzt werden. 16 Fachingenieure und 41 Firmen arbeiten Hand in Hand. Zwischendrin finden dieser Tage die baulichen Abnahmen statt, der Rutschentest, die Lüftungsprüfung oder der Check der Badewasserqualität.

Andreas Schauer steht mit der baldigen Fertigstellung der Therme kurz vor dem Ziel. Quelle: Luise Fröhlich

Warme Farben und Holz statt weißer Kacheln

Rund um den Parkplatz mit 300 Stellflächen wurden frisch Gehölze wie Pinien und Thuja aus der Baumschule Lorberg in Ketzin gepflanzt – „made in Brandenburg, das war uns wichtig“, sagt Andreas Schauer. Das Innere der Therme ist kaum wiederzuerkennen. Die Rezeption im Eingangsbereich wird gerade fertiggestellt und wirkt nicht wie aus anderen Bädern gewohnt: keine weißen Kacheln, kein Chlor-Geruch, keine lästigen Drehkreuze. Stattdessen mediterrane Fliesen, warme Farben, Holz und ein modernes Einlasssystem mit Lichtschranke und Chip. Die maurisch-andalusisch angehauchte Architektur zieht sich durch die gesamte Anlage, vom Umkleidebereich mit den 1100 Schränken, über den Zugang zum Sauna-Abteil und die Treppen hinauf zum Herzstück, dem Thermenbereich.

Alle Becken sind gefliest und gefüllt, gerade wird die Beleuchtung angeschlossen. Bilder von gestaubten, verwaisten Bassins gehören der Vergangenheit an. Der Blick schweift hinaus auf den Hafen, den Zernsee und Werders Auenland. Für Investor Andreas Schauer, der zeitgleich eine weitere Thermen-Baustelle in ähnlicher Größe in Lindau am Bodensee überblicken muss, die im Mai 2021 eröffnen soll, waren die zurückliegenden zwei Jahre nicht immer einfach. „Heute ein Bad zu planen mit alten Auflagen und Bestimmungen ist schon schwierig genug. Aber wenn Sie dann noch eine Ruine vorfinden mit viel Pfusch, wird es noch viel schwieriger“, erzählt er.

Kampf gegen das Misstrauen

Darüber hinaus stand die Therme mit der unrühmlichen Vergangenheit nach dem Streit mit dem vorherigen Partner der Stadt extrem im Fokus der Öffentlichkeit. Immer wieder war von einem Millionengrab die Rede, dann stellte sich der neue Investor vor. „Da war so viel Misstrauen und das zu beseitigen, ist eine schwere Aufgabe“, sagt Andreas Schauer. Die Baukosten für die Fertigstellung der Therme liegen bei rund 24,8 Millionen Euro und dabei werde es auch bleiben, betont er. Einiges zahlte der Investor aus eigener Tasche, finanzierte zum Beispiel auch Attraktionen wie den Wildbach im Familienbereich vor.

Bewegte Vergangenheit Bei der Grundsteinlegung im Oktober 2011 hatte der damalige Geschäftsführer Frank Nägele von einem „Rundum-sorglos-Vertrag“ gesprochen, mit dem sich die Stadt glücklich schätzen könne. Mehrkosten für den Bau versprach die Bäder AG zu zahlen. 18 Millionen Euro sollte das Bad kosten, die Stadt streckte vor und verließ sich auf das Rückzahlungsversprechen der Kristall Bäder AG. Doch der Deal platzte mitten in den Bauarbeiten, sieben Eröffnungstermine verstrichen und die Therme wurde zum verwaisten Millionengrab. Rund 16 Millionen Euro sind seitens der Stadt geflossen. Seit 2014 herrschte Stillstand auf der Baustelle. Es folgten eine Markterkundung, eine Machbarkeitsstudie und ein EU-weites Vergabeverfahren, der Zuschlag ging an das baden-württembergische Bäderunternehmen Schauer und Co. Im August 2018 wurden die Verträge geschlossen, im Dezember 2018 der Bauantrag eingereicht. Im Sommer 2019 begann die Fertigstellung der Therme.

Familienbereich mit Wildbach und Rutschen

In diesen ist viel Herzblut geflossen: Ihn gestalten mehrere kleine und ein großes Becken verschiedener Tiefen, Rutschen, ein Wildbach, durch den 2,5 Millionen Liter Wasser in der Stunde fließen, und ein Cabriodach. Mit der Röhren- und Reifenrutsche geht es 79 und 84 Meter in die Tiefe. Wie es sich für Andreas Schauer anfühlt, dass die Therme nun fast fertig ist? „Sagen wir es so: Wenn ich mir vorstelle, dass die Kinder hier mit leuchtenden Augen aus dem Wildbach steigen, ist es mir immer Ansporn genug gewesen“, sagt er.

Den Wildbach im Familienbereich hat Andreas Schauer vorfinanziert. Quelle: Schauer&Co.

Saunieren auf feine oder rustikale Art

Die Liebe zum Detail kehrt in Form von alten Türen und Säulen aus Holz, die direkt aus den Ursprungsländern wie Marokko oder Indonesien stammen, wieder. Die Olivensauna ist schon fertig. Tritt man durch die Glastür, empfängt einen wohlige Wärme und der Geruch von geöltem Holz der Bänke. Saunieren können Gäste der Havel-Therme zum Beispiel auf russische, finnische oder südländische Art. „Innen geht es eher feiner zu, draußen wird es rustikaler“, sagt Andreas Schauer. Ein Highlight ist die Alhambra-Eventsauna im Außenbereich, die wie ein Theater eingerichtet ist. Dort sollen Show-Aufgüsse stattfinden. Insgesamt bietet die Therme zwölf Saunen sowie Dampf- und Schlammbäder. Hinzu kommt etwas später noch die Seesauna, die ein Saunaschiff werden soll. Der Bauantrag ist eingereicht.

Von Luise Fröhlich