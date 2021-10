Töplitz

Wenn Markus Vette Musik macht, lädt er seine Akkus auf. Dann wird der Kopf frei. „Ich sage mir, das Fahrrad kann geklaut werden, eine Briefmarkensammlung kann verloren gehen, aber die Liebe zur Musik bleibt“, so der 64-Jährige. Seit er sieben Jahre alt ist, spielt er Trompete und eifert damit seinem älteren Bruder nach. Daneben beherrscht er auch das Sopraninstrument Flügelhorn und spielte im Laufe seines Lebens in dreizehn Orchestern und Kammermusikgruppen. Die bisher letzte in dieser Reihe gründete der Mann aus Töplitz selbst, mitten in der Corona-Pandemie vor einem Jahr. „Maestoso – Die fantastischen Havelländer“ fing vierstimmig an, ist inzwischen fünfstimmig und zählt neun Mitglieder aus Berufs- und langjährigen Amateurmusikern.

„Ach, der Trompeter kommt“

Die Gruppe spielte bisher zum Teil mehrfach in Seniorenheimen um Potsdam, Teltow und Werder, während der Pandemie auch draußen auf den Höfen, und versorgte die Bewohner in einer sehr einsamen Zeit zum Beispiel mit Weihnachtsliedern. „Das hat wirklich Freude gemacht. Inzwischen heißt es: Ach, der Trompeter ist wieder da. Das ist für mich ein großes Kompliment“, sagt Markus Vette. „Unsere Musik ist etwas anders als das, was man an Noten kaufen kann. Denn unser künstlerischer Leiter Frank Kornauke war Tubist im Stabsorchester der Bundeswehr und er setzt die Stücke so, dass wir sehr abgestimmt aufeinander spielen“, erklärt er. Für Markus Vette sind Noten nur Anhaltspunkte. 15 bis 20 Melodien kann er ganz ohne spielen. „Ich versuche Stücke einfach solange einzuüben, bis ich sie ohne Noten kann“, erzählt der Mann, der ursprünglich aus Weißwasser in der Oberlausitz stammt.

Kammermusikgruppe "Maestoso - Die fantastischen Havelländer" tritt immer zu fünft auf. Quelle: Privat

Plötzlich zum Trauerredner

Nach eigenen Angaben musiziert die Gruppe bei Freuden- und Trauerfeiern. Markus Vette selbst spielt auf Friedhöfen allerdings nicht nur Musik, sondern spricht auch Reden für die Verstorbenen. Dieses Kapitel fand seinen Anfang in Naumburg bei der Beerdigung seines Schwagers. Gesucht wurde jemand, der musiziert und die Trauerrede hält – die Wahl fiel auf Markus Vette, der das zuvor noch nie gemacht hatte. „Das war rückblickend eine ganz schöne Mutprobe, denn ich kannte den Verstorbenen“, sagt er. Das freie Reden war ihm aus seiner Zeit als Landtagsabgeordneter vertraut, er hatte es sich angewöhnt, wie er sagt. Seit 2016 führt er diese Tätigkeit nun von Töplitz aus weiter, inzwischen mit seiner jetzigen Partnerin Silke Leinkauf, die zertifizierte Trauerrednerin ist.

Dabei lernt er besonders ergreifende Schicksale kennen, die Markus Vette nicht vergisst. „In Brieselang zum Beispiel habe ich eine Rede für eine Verstorbene gehalten, die fünf Kinder hatte, von denen sie vier beerdigen musste. Das muss eine sehr starke Frau gewesen sein, das habe ich auch zum Ausdruck gebracht“, erinnert er sich. Er selbst hat zwei Kinder und zwei Enkel, die in Leipzig leben.

Physik war eine Schutzreaktion

Hauptberuflich ist Markus Vette seit etwa zehn Jahren im Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Golm tätig; im kommenden Jahr wird er in Rente gehen. „Ich sitze über alten Akten“, sagt er. Bis vor einem Jahr betreute er Ortschronisten. Promoviert hat Markus Vette in Physik und Politikwissenschaft. Warum Physik? „Das war ein Fach, in das zu DDR-Zeiten niemand politisch reinreden konnte. Es war eine Art Schutzreaktion.“ Fünf Jahre lang hat er als Physiker von 1985 bis 1990 bei der Landtechnik in Bornim gearbeitet. Dann kam die Wende und über die Landesliste der CDU wurde Markus Vette in den Landtag gewählt. Dort blieb er bis 1999, studierte parallel Politikwissenschaft und gab von 1995/96 an zunächst ehrenamtlich Vorlesungen an der Hochschule in Wildau.

Im Landtag war er Vizechef des Hauptausschusses und in der folgenden Wahlperiode des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur, sowie Mitglied des parlamentarischen Stolpe-Untersuchungsgremiums. Von 1998 bis 2011 war er zudem parteiloses Mitglied der Gemeindevertretung in Töplitz. Der CDU kehrte er bereits vor etwa 20 Jahren den Rücken. Von Bornim war Markus Vette 1997 nach Töplitz gezogen, hatte sich dort ein Haus gebaut, lebte zwischendurch in Thüringen und war in Rastenberg Vorsitzender des Heimatvereins. Zwischen 2009 und 2015 schrieb er dort zwölf Bücher.

Verleger und Autor

Das führt zur nächsten Leidenschaft in Markus Vettes Leben: Bereits Mitte der 90er Jahre gründete er seinen eigenen Verlag namens „Eugenia“. Nebenberuflich schrieb und schreibt er Bücher über Geschichtliches aus der Region und gibt sie heraus, zum Beispiel „Sagenhaftes Töplitz“, das 2010 erschienen war. Auch sein erstes Buch beschäftigte sich mit der Geschichte des Werderaner Ortsteils. Inzwischen ist die Liste der Veröffentlichungen lang, darunter sind auch Werke, die er nicht selbst oder zusammen mit anderen Autoren verfasst hat. Im vorigen Jahr erschien „Die Försterdynastie Grußdorf“ – ein Gemeinschaftswerk von Markus Vette und Gerd Palwitz. Demnächst will er politische Themen, eine Fortsetzung von seinem Buch „Fragwürdige Freunde“, in Angriff nehmen. Darin geht es um ein Plädoyer für die Trennung von Kirche und Staat.

Von Luise Fröhlich