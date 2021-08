Plötzin

Einige Plötziner haben tatkräftig angepackt, um den Menschen in einem vom Hochwasser gebeutelten Eifel-Gebiet in Nordrhein-Westfalen zu helfen. Hinter der Spenden-Initiative steckt der Feuerwehr- und Heimatverein Plötzin. Nachdem inzwischen bereits zweimal Feuerwehrleute aus Potsdam-Mittelmark und auch Werder (Havel) in das Flutgebiet gefahren sind, um beim Beseitigen der Schäden zu helfen, entschlossen sich die Vereinsmitglieder in dem kleinen Werderaner Ortsteil, nicht nur mit Manpower, sondern auch mit Spenden unterstützen zu wollen.

Bestellzettel aus dem Hochwasser-Gebiet

Einer der derzeit etwa 60 Mitglieder des Vereins stammt aus Nordrhein-Westfalen und konnte über einen Bekannten den Kontakt zu einem Sammelstellen-Leiter vor Ort herstellen, erklärt Vereinschef Michael Arndt der MAZ. „Der hat uns dann einen richtigen Bestellzettel geschickt“, sagt er. Denn die Plötziner wollten vermeiden, dass die ohnehin schon vollgepackten Lager in den Gebieten nur noch voller werden. Sie wollen mit dem helfen, was wirklich dringend gebraucht wird, so zum Beispiel mit Dingen des täglichen Gebrauchs wie Eimer, Putzmittel, Lappen, Lebensmittel bis hin zu Geräten wie Stromerzeugern, einem Kühlschrank oder Schubkarren.

Feuerwehr- und Heimatverein Plötzin organisiert eine Spendenaktion für Flutopfer in Nordrhein-Westfalen Quelle: Privat

„Die Prioritäten haben sich in der Zeit, in der wir sammeln, schon wieder ein bisschen verändert“, berichtet Michael Arndt. Der 44-Jährige ist selbst Feuerwehrmann und arbeitet beim Bauhof der Stadt Werder. Inzwischen benötigen die Menschen in dem Hochwassergebiet mehr Werkzeuge oder andere Dinge, mit denen sie ihr durch die Flut beschädigtes Hab und Gut reparieren können. „Das können Dinge wie ein simples Brecheisen oder auch eine Schlagbohrmaschine sein“, so Michael Arndt. Anderswo steht man hingegen noch am Anfang, räumt auf, trocknet die vier Wände – je nachdem, wie weit die Hilfskräfte bereits gekommen sind.

Acht Stunden hin und wieder zurück

Am Sonnabend werden sich Michael Arndt und Vereinsmitglied Carsten Reifenrath in aller Frühe in den voll beladenen Transporter setzen und in den Altkreis Schleiden südwestlich von Köln aufbrechen. Von dort aus werden die Güter in die Stadt Schleiden und und deren Stadtteil Gemünd verteilt. Die Region liegt nahe der belgischen Grenze. Etwa acht Fahrtstunden wird der kleine Hilfstransport aus Plötzin dorthin benötigen. Am selben Tag wollen die beiden wieder zurückfahren. Die Sammelstelle selbst ist ein Gasthof, der sich über von Werder Frucht gesponsertes Gemüse freuen darf.

Unterstützung bekamen die Plötziner aus dem Umkreis, darunter auch Unternehmern. Der Werderaner Tannenhof etwa spendete Schubkarren und Besen, Immobilienmaklerin Jacqueline Sternberg aus Groß Kreutz steuerte Gegenstände aus einer Hausauflösung bei und den Transporter für die Fahrt organisieren Christian Meier von der Firma Kühl- und Lagerhallen Plötzin sowie Werner Schwarwinske mit seinem Nutzfahrzeugbetrieb. Die Firma „McSchrott“ mit Sitz in Plötzin spendete Geld, von dem der Verein Lebensmittel einkaufte.

Verein besteht seit 31 Jahren

Der Feuerwehr- und Heimatverein ist in Sachen Spenden schon erfahren. Zuletzt halfen die Ehrenamtler einer Familie aus dem Ort mit einem beeinträchtigten Kind mit dem Erlös aus beschrifteten Tassen, die sie verkauft haben. Plötzinerin Birgit Schulze gründete den Feuerwehr- und Heimatverein vor fast 31 Jahren mit und war lange Mitglied des Vorstandes. „Gegründet wurde er damals, weil die Feuerwehr ihre alten Geräte und Autos erhalten wollten und dafür Spenden benötigten. Und weil wir eben nicht alle Mitglieder der Feuerwehr waren, kam der Zusatz Heimatverein zustande“, berichtet sie. In der Satzung ist das neben der allgemeinen Unterstützung der Feuerwehr, deren Jugendabteilung und der kulturellen Arbeit im Ort, also der Organisation von Festen und Fahrten, verankert. Zur Gründungszeit zählte der Verein bereits 66 Mitglieder.

