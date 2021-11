Werder

An erster Stelle kommt Simba und gleich dahinter die Freiheit. Vor zwölf Jahren hat sich Ronny Thamm aus Brandenburg an der Havel auf den Weg gemacht, wollte raus aus dem ewigen Trott, raus aus dem „normalen Gesellschaftskonzept“, wie er sagt, und rein ins Abenteuer. „Ein ganzes Jahr lang arbeiten für 30 Tage Urlaub und dann nicht mal wissen, ob ich mir überhaupt eine Reise leisten kann – das wollte ich nicht mehr“, sagt der 33-Jährige. Er gab seinen letzten festen Wohnsitz auf und gilt rein rechtlich betrachtet als Obdachloser. Sein Zuhause ist seitdem ein kleiner Jollenkreuzer mit einem zwei PS starken Motor, den er sich mit seinem Schäferhund-Malinois-Mix Simba teilt. Für ein paar Tage haben die beiden an der Werderaner Insel angelegt.

40 Prozent Arbeit – 60 Prozent Reisen

„Die Bordkasse auffüllen und die Stadt angucken“, formuliert Ronny Thamm seine Pläne für die Zeit in der Blütenstadt. Via Facebook hat er vor ein paar Tagen nach Arbeit Ausschau gehalten und schrieb in seinem Beitrag: „Ich nehme fast jeden Job an, egal wie schmutzig ich werde oder wie schwer die Arbeit ist.“ Einen Tag nach seiner Ankunft in Werder hat er schon vier Angebote. Am Wochenende hilft er beim Verlegen von Elektrik und repariert Sanitäranlagen. Zuletzt hatte Ronny Thamm vor etwa acht Wochen bei einem Stopp in Königs Wusterhausen zum Beispiel bei einer Renovierung geholfen.

Der Jollenkreuzer "Unsinkbar II" ist das Zuhause von Ronny Thamm und Simba. Quelle: Luise Fröhlich

Wenn Ronny Thamm es grob überschlägt, arbeitet er etwa 40 Prozent des ganzen Jahres. In der restlichen Zeit reist er umher und ist in den vergangenen zwölf Jahren viel herumgekommen: „Ich war in so ziemlich jedem europäischen Land, in dem man führerscheinfrei fahren kann.“ Zuerst war Ronny Thamm zu Fuß losgezogen, legte sich bald darauf ein Schlauch- und dann ein Kajütboot zu, das den Namen „John Wick“ trug. So nennt sich der Brandenburger auch auf Facebook, wo er außerdem den Blog „Der Wanderer“ betreibt. Unter dem Titel „Rothas Welt – das Leben eines Nomaden“ führt er auf einer Blog-Plattform eine Art Tagebuch.

Sein Boot sank in der Nordsee

Mit der „John Wick“ wollte er im November 2015 von Helgoland über die Nordsee nach Norwegen. Bis Helgoland kam er noch und geriet dann mit seinem Boot zwischen Sturm und Wellen. „Das war etwa 40 Seemeilen nördlich von Helgoland. Ich habe die schwere Wetterlage etwas unterschätzt und bin gekentert. Zum Glück konnte ich noch rechtzeitig einen Notruf absetzen“, erzählt Ronny Thamm. Vor diesem Vorfall sei er gefahren, als wäre sein Boot unsinkbar. Bei jedem Wetter ging es raus. Mit seinem neuen Kajütboot, das er „Unsinkbar II“ nannte, orientiert er sich bei schwierigen Verhältnissen jetzt an den Fischern. „Wenn die nicht mehr rausfahren, lasse ich es lieber auch.“

Weltenbummler Ronny Thamm unterwegs auf seinem Kajütboot "Unsinkbar II". Quelle: Ronny Thamm

Schon in seiner Kindheit zeichnete sich ab, dass Ronny Thamm kein normales Leben vorschwebt. „Ich galt als schwer erziehbar und war vier oder fünf Jahre lang in einem Kinderheim. Klar habe ich mich dann etwas zusammengerissen“, erinnert er sich. Aber wirklich verändert hat es an seiner Sicht auf das Leben nichts. Er sehnte sich nach Freiheit. Das wurde ihm bei seiner begonnenen Lehre zum Tierwirt einmal mehr bewusst. Er beendete sie nicht, fand es ungerecht, dass er bei gleicher Arbeit wesentlich weniger Lohn bekam als die anderen Angestellten. „Meine Eltern waren natürlich nicht begeistert, als ich gesagt habe, dass ich dann mal weg bin. Aber inzwischen haben sie sich damit abgefunden, dass ich ein ganz anderes Leben führe“, sagt er. Sie stehen regelmäßig in Kontakt.

Keine Versicherung, keine Adresse

Das ganz andere Leben bedeutet neben viel Freiheit auch: kein fester Wohnsitz, keine Postadresse, keine Krankenversicherung. „Meine Versicherung ist das Geld, das ich bei mir habe“, lautet sein Motto. Einmal brach er sich das Bein, als er versuchte vom Boot auf den Anlegesteg zu treten, und musste für zwei Wochen ins Krankenhaus. Den Aufenthalt zahlte er in Raten ab und wollte unbedingt so schnell wie möglich auf sein Boot zurück. „Ich finde es grauenvoll, wenn es nicht schaukelt“, sagt er. Das ganze Jahr lang ist der Brandenburger auf dem Wasser – egal wie kalt und ungemütlich. Für viele, meint er, sei ein Boot Luxus. Für ihn sei es eine Wohnung, deren Miete er sich nicht leisten kann und will. Ronny Thamm lebt von der Hand in den Mund und hat dabei keine Angst.

Seit fünf Jahren begleitet ihn Simba, den er in Spanien mit mehreren anderen Welpen rettete. Er hatte die jungen Tiere in einer Tüte entdeckt, die an einer Klippe festhing. „Ich bin rangefahren, obwohl ich wusste, dass es dort extrem flach und felsig wird“, erzählt Ronny Thamm. Als er sie im Boot hatte, rief er die spanische Polizei, die gemeinsam mit dem Tierschutz anrückte, um die Tiere einzusammeln. Einen Welpen durfte der Weltenbummler behalten. Als nächstes wird es für die beiden Richtung Potsdam, Ketzin, Brandenburg an der Havel und dann etwa 360 Kilometer auf dem Wasser nördlich zur Müritz gehen.

Von Luise Fröhlich