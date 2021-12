Werder

Wenn Paula Grüning über ihre Fotos, ihre Kunst spricht, überkommt sie nicht selten eine Gänsehaut. Dann erklärt und durchlebt sie den Moment, in dem sie auf den Auslöser gedrückt hat, noch einmal, und fühlt den Anstoß, der dahinter steckt. „Ich zitiere das Leben manchmal mit einem Zeigefinger und manchmal mit einem Augenzwinkern“, sagt die 41-jährige Werderanerin. In ihrer aktuellen Ausstellung „Linien 2021“ hängen daher alles andere als Zufallsaufnahmen. Sie sind mit einer Idee im Kopf entstanden – thematisieren und hinterfragen die Pandemie und das, was sie mit den Menschen macht.

Mitten in der Pandemie eröffnet

Die gerahmten Bilder tragen Namen wie „Tetris“, „Parallelogramm“ oder „Wolkenhaus“. Sie zeigen, wie Leere zum Hauptdarsteller wird. Da ist etwa eine sonst sehr frequentierte Treppe im Berliner Hauptbahnhof, auf der einzelne Menschen parallel aneinander vorbeilaufen. Sie begegnen sich zwar, aber ihre Wege kreuzen sich nicht. Linien werden hier zum Motiv. „Ganz bewusst zeichne ich jede Linie, um das Auge zu lenken und den Betrachter ins Bild zu ziehen“, erklärt Paula Grüning.

Ihre aktuelle Ausstellung trägt den Namen „Linien 2021“. Quelle: Luise Fröhlich

Mitten in dieser Pandemie hat die Werderanerin ihr Fotoatelier im Mai dieses Jahres in der Kirchstraße 17 eröffnet. „Das ist meine Insel auf der Insel“, sagt sie. Geplant hatte sie ein eigenes Atelier dabei gar nicht und kam durch Zufall auf der Straße ins Gespräch mit der vorherigen Mieterin. „Zuerst war ich irritiert, aber als ich kurz darauf wieder hier stand, hatte ich Schmetterlinge im Bauch.“ An und mit diesem Ort bekommt die Mutter zweier Kinder jetzt einen ganz anderen Blick auf ihre Heimat.

Assistenz für bekannte Fotografen

Etwa 20 Jahre lang war Paula Grüning unterwegs, reiste durch die ganze Welt, war in Frankreich, Afrika, Japan und Neuseeland. Sie lernte die Fotografie von der Pike auf. In Hildesheim studierte sie Kulturwissenschaft und in Marseille schließlich Kunst und Fotografie. 2004 arbeitete sie als Fotoassistentin zum Beispiel für den deutschen Modefotografen Kristian Schuller oder für die Amerikanerin Annie Leibovitz, die zu den bekanntesten Fotografen der Welt zählt. Ein Jahr später bekam sie eigene Aufträge im Bereich der Werbe- und Modefotografie und schloss 2010 ihr Diplom ab.

Paula Grüning sieht sich selbst als „Handwerkerin“ und habe mit Retusche nicht viel am Hut. Ihr Geld verdient sie einerseits mit Fotoshootings, unter anderem mit Aufträgen von große Firmen, für Events oder andere Anlässe, andererseits mit Fotokursen und drittens mit ihren Bildern als Kunst. All das ist im „Atelier Grün“ vereint. Die Kurse gibt sie unter anderem für die Kreisvolkshochschule, aber auch in kleineren Runden. „Ich liebe es, die Schüler hier zu haben. Einen einzigen Kurs habe ich online gemacht, aber dabei deutlich gemerkt, dass es von der Gemeinschaft lebt“, sagt Paula Grüning. Die Teilnehmer dürfen am Ende ihre Werke im Atelier ausstellen. Alle Kurse starten im Januar oder Februar, etwa zum Thema Konzeptfotografie oder dem perfekten Handyfoto. Fortlaufend bietet sie aktuell für Liebhaber der Essens-Fotografie einen „Fotokurs für Genussangeber“ im Restaurant „Fritz am Markt“ in Werder jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat an.

Nächste Ausstellung: „Haiku-Blütenstaub“

Als Paula Grüning im Alter von 16 Jahren beschlossen hatte, die Welt sehen zu wollen, war Werder ihr zu eng geworden. Jetzt hat sie hier Beständigkeit gefunden, ist sesshaft geworden, mit ihrer Familie, die sie bei dem Atelier-Projekt unterstützt. „Die Stadt hat sich enorm gewandelt und ist zu einem Nährboden für Neues geworden“, sagt die Fotografin. Einen Plan für die nächste Ausstellung gibt es bereits: Pünktlich zur Baumblüte im April 2022 wird Paula Grüning eigene Arbeiten zeigen, zu denen sie sich in Japan inspirieren ließ. Es handelt sich um die Fotoserie „Haiku-Blütenstaub“ mit Bildern, die in Werder entstanden sind. „Schon witzig: Haiku-Fotografie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich von allen gängigen Bild-Regeln löst. Dabei war meine Heimat früher für mich enorm regelbehaftet.“ Diese Fotos zeigen besondere Momente, keine Landschaften, keine Menschen, keine Gegenstände.

Geöffnet ist das Atelier dienstags bis freitags zwischen 10 und 15 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr. Kontakt: 0174/1816852 oder via Instagram atelier_paulagruen

Von Luise Fröhlich