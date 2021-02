Das Gesundheitsamt stellte auf Nachfrage klar, dass es ein Verfahren gegen einzelne Mitarbeiter des Seniorenheims „Haus am Zernsee“ in Werder eingeleitet hat. Hintergrund sind die Vorwürfe wegen Missachtung der strengen Hygiene-Regeln. Der Betreiber des Hauses hatte nur von einem Einzelfall gesprochen.

Mehrere Mitarbeiter des Pflegeheims „Haus am Zernsee“ in Werder sollen sich laut Landkreis nicht an die Hygiene-Regeln gehalten haben. Quelle: Luise Fröhlich