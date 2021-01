Eine Woche war die Tee- und Wärmestube mit Tafelausgabe in Werder geschlossen. Am Dienstag geht die zunächst Lebensmittelausgabe unter Führung der Potsdamer Tafel weiter. Die bisherige, langjährige Leiterin der Stube hat dem eigentlichen Plan, in den Ruhestand zu gehen, den Rücken gekehrt.