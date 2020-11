Werder

Die Diskussion über das mögliche Ende der Tee- und Wärmestube Werder ist entfacht. Nachdem der Träger, die „ Ernst von Bergmann“-Sozial gGmbH, das Aus wegen schwacher finanzieller Förderung verkündet hat, erwehrt sich die Stadt Werder der Kritik.

Zum 31. Dezember muss die Tee- und Wärmestube schließen, wenn kein neuer Betreiber gefunden wird. Die Klinik-Tochter EvB Sozial ist seit 2014 Träger und beklagt, seit mehreren Jahren auf den Kosten der Einrichtung sitzen zu bleiben – jährlich etwa 27.000 Euro. Die Stadt erhöhe den Zuschuss nicht, die Förderung von Personalstellen durch die Arbeitsagentur ist ausgelaufen. Die Wärmestube hängt stark von ehrenamtlichem Engagement ab.

Stadt: 50.000 Euro vom Kreis plus städtische Zuschüsse

Werders Vize-Bürgermeister Christian Große ( CDU) weißt den Vorwurf, die Stadt verweigere eine höhere Förderung, zurück. Aufgabenträger sei grundsätzlich der Landkreis Potsdam-Mittelmark, der jährlich einen Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro leiste. „Der Kreis ist laut Sozialgesetzbuch für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten verantwortlich. Dennoch hat auch die Stadt Werder Verantwortung für diese wichtige Einrichtung übernommen“, so Große weiter, „sie steuert jährlich 5000 Euro für Miet- und Betriebskosten bei und beteiligt sich am Betrieb mit weiteren Leistungen und Spenden.“ Zudemgab es private Spenden.

Laut Große forderte die EvB Sozial dieses Jahr eine Erhöhung des städtischen Zuschusses auf gut 67.000 Euro. „Diese Erhöhung war für die Stadt weder nachvollziehbar, noch vergaberechtlich oder haushalterisch darstellbar“, sagt er. Die Stadt habe eine Zusammenlegung mit dem Begegnungs-, Bildungs- und Beratungszentrum Treffpunkt vorgeschlagen, das ebenfalls von EvB Sozial betrieben und von der Stadt jährlich mit 60.000 Euro bezuschusst wird. „Das wurde offensichtlich nicht geprüft“, so Großes Vorwurf.

Stadt hat Erhöhung des Zuschusses angeboten

Außerdem habe die Stadt 2020 schon einen „zusätzlichen Zuschuss über 20.000 Euro“ für die Tee- und Wärmestube ausgezahlt. Dieser Zuschuss hätte auf 25.000 Euro im kommenden Jahr steigen können. Zudem sollten Stube und Treffpunkt neu konzipiert und ausgeschrieben werden.

Neukonzeption und Ausschreibung geplant

„Es ist sehr bedauerlich, dass die EvB Sozial dieses Angebot nicht mittragen konnte und die Angelegenheit nun auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen wird“, sagt Große. Gemeinsam mit dem Kreis soll nun eine neue Lösung für die Tee- und Wärmestube und vor allem das Tafel-Angebot gesucht werden. Ob die Angebote über den Jahreswechsel hinaus erhalten werden können, dazu gibt es keine Informationen.

