Ein wichtiger Teil der Tee- und Wärmestube in Werder ist gerettet. Die Tafelausgabe wird im kommenden Jahr weiter angeboten, wie die Stadtverwaltung in Werder auf MAZ-Nachfrage bestätigte. Derzeit arbeite die Stadt in Kooperation mit der Potsdamer Tafel an einem nahtlosen Übergang ab Januar. Wie berichtet, zieht sich der aktuelle Träger der Wärmestube, die Ernst-von-Bergmann (EvB) Sozial gGmbH, zum Ende des Jahres aus finanziellen Gründen zurück. Somit drohte der Einrichtung überraschend und kurzfristig das Aus.

Tafelausgabe soll in den Räumen bleiben

Die Potsdamer Tafel habe sich gegenüber Werders Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) schon bereit erklärt, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten, heißt es aus dem Rathaus. „Damit gibt es einen versierten und anerkannten Partner für die Fortführung dieses wichtigen Angebotes“, sagt Stadtsprecher Henry Klix. Die Tafelausgabe soll weiter in den Räumen der Wärmestube in der Eisenbahnstraße 1 stattfinden. Aktuell verhandelt die Stadt dazu mit dem Vermieter. Die Gespräche würden sich positiv gestalten. Im Laufe der Woche sollen die letzten Details geklärt werden.

EvB: Zuschüsse reichten nicht aus

Wie die Zukunft der gesamten Wärmestube aussieht, hängt davon ab, wie sich Stadt und Landkreis über das künftige Konzept, die Finanzierung und einen neuen Träger einigen. Das Angebot der Tee- und Wärmestube setze sich aus freiwilligen Aufgaben des Landkreises und der Stadt zusammen, erklärt Henry Klix. Beide Seiten bezuschussten die Wärmestube jährlich – der Kreis zuletzt mit 52.500 Euro und die Stadt in diesem Jahr mit 25.000 Euro. Diese Fördermittel reichten EvB-Sozial nicht mehr aus. In den vergangenen Jahren musste der Träger nach eigenen Angaben Fehlbeträge von bis zu 27.000 Euro ausgleichen. Die Stadt hatte ihren Zuschuss zuletzt um 20.000 Euro erhöht.

Die Tee- und Wärmestube in Werder verliert zum Ende des Jahres ihren Träger. Quelle: Luise Fröhlich

Ehrenamtler waren schockiert über drohendes Aus

Für die Ehrenamtlichen, die sich in der Tee- und Wärmestube für die „Klienten“, wie sie dort heißen, engagieren, kam Nachricht über das drohende Ende der Einrichtung genauso überraschend wie für Werders Stadtpolitiker (MAZ berichtete). „Wir waren schockiert. Was ist das für eine Wertschätzung?“, sagt Christine Bertz (56) aus der Blütenstadt, die seit zehn Jahren ehrenamtlich in der Wärmestube hilft. Dass der Träger nur sechs Wochen vorher ankündigt, das Engagement zu beenden, sei unverständlich.

„Wir sind wie eine kleine Familie und der Gedanke, dass es nicht weitergehen könnte, macht uns traurig“, ergänzt Angelika Becker. Die 63-jährige Rentnerin engagiert sich seit fünf Jahren in der Wärmestube. „Wir sind froh, dass wir hier arbeiten und anderen Menschen helfen können“, erzählt die Werderanerin Eugenia Boeck (36). Die Frauen sind drei von insgesamt sechs freiwilligen Helfern. Die Klienten fragen sie oft, wie es um die Zukunft der Wärmestube steht. Abgesehen von der Rettung der Tafelausgabe können sie ihnen aber noch keine Antwort auf die Frage geben. „Klar sind sie geschockt. Sie sagen: Ihr könnt uns doch nicht verlassen, wo sollen wir denn hin?“, berichtet Angelika Becker.

Fast alle Klienten kommen aus Werder

Die Tee- und Wärmestube bietet Hilfsbedürftigen nicht nur die Möglichkeit, an der Tafelausgabe Lebensmittel zu erhalten, sondern auch warme Mahlzeiten, Frühstück oder einen Kaffee zu bekommen – wegen der Corona-Regeln derzeit zum Mitnehmen. Auch Wäschewaschen ist möglich. Eine wichtige Säule stellt die allgemeine soziale Beratung dar, ein niedrigschwelliges und auf Wunsch auch anonymes Angebot. Nahezu 98 Prozent aller Klienten und Besucher der Wärmestube stammen laut EvB-Sozial aus Werder und den Ortsteilen. Zur Tafelausgabe kommen auch Menschen aus Michendorf, Lehnin oder Caputh.

Wie auch immer es mit der Wärmestube in Werder weitergeht, die Ehrenamtlichen sind sich sicher: „Wir sind bereit weiterzumachen. Wir wissen, wie es hier abläuft, wir kennen die Menschen und ihre Bedürfnisse“, sagt Christine Bertz. Sie schätzen, was die langjährige Leiterin der Stube, Martina Müller, für die Klienten und das kleine Team geleistet hat. „Es muss einfach weitergehen!“, sagen sie.

Grundkonzept wird neu ausgeschrieben

Die Stadt Werder wolle das Jahr 2021 nutzen, um das Gesamtkonzept der Tee- und Wärmestube gemeinsam mit dem Landkreis und in Verbindung mit dem benachbarten „Treffpunkt“ neu auszuschreiben. „Eine Weiterführung muss grundlegend abgestimmt werden, damit sie qualifiziert erfolgen kann. Dazu sind die Beteiligten bereit“, versichert Stadtsprecher Henry Klix. Die ersten Abstimmungstermine seien im ersten Quartal des Jahres 2021 bereits gesetzt.

