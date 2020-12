Werder

„Daran, dass die Tee- und Wärmestube in Werder dringend gebraucht wird, daran hat sich nichts geändert“, versicherte Linken-Fraktionsvorsitzender Peter Hinze angesichts der anstehenden Suche nach einem neuen Träger im kommenden Jahr. Dringend an der Zeit sei es zudem, so Hinze, einen „Förderverein Wärme- und Teestube Werder“ zu gründen. Mit einem Verein könne man Spenden der Werderaner Institution direkt zu Gute kommen lassen und ehrenamtlichen Einsatz besser fördern. Man hoffe, dass sich in der nächsten Zeit jemand finde, der sich für diese ganz frische Idee erwärmen kann. „Wenn sich jemand daran macht, bekommt er die volle Unterstützung der Linken“, trat auch der Stadtverordnete Timo Ritter dafür ein, dass der neue Träger zusätzliche Unterstützung bekommt. Die Linke hielt noch im September ihre Fraktionssitzung in der Einrichtung in der Eisenbahnstraße 1 ab und sprach vor Ort mit Betroffenen, die auch aus Nachbarorten stammen.

Landrat verspricht Hilfe

Nachdem der bisherige Träger, die Ernst von Bergmann Sozial gGmbH, zum 1.1.2021 ihre Kündigung des Vertrags bekanntgegeben hat, sagte auch der Landrat als wichtigster Geldgeber der Tee- und Wärmestube zu, sich um einen schnellen Anschluss des Betriebes zu bemühen. Auch die Stadt Werder ist bereits aktiv geworden und sorgt dafür, dass zweimal in der Woche die Tafel ihr Angebot machen kann. „Das Angebot ist sicher“, beteuerte Werders 1. Beigeordneter Christian Große. Tatsächlich habe die Stadt aber kein Personal, um die Stube täglich offen halten zu können, räumte Große ein.

Essenversorgung für Nutzer gesichert

Gemeinsam mit den Stadtmitgestaltern und dem parteilosen Abgeordneten Ingo Krüger sowie der SPD im Ort stellte die Linke einen Dringlichkeitsantrag in der Stadtverordnetenversammlung zur Zukunft der Tee- und Wärmestube. Dabei kam heraus, dass tatsächlich vor dem Februar kein Ausschuss stattfinden wird, in dem Entscheidungen zum Beratungsprogramm und den sozialen Angeboten in der Eisenbahnstraße 1 vorangebracht werden könnten. Zur Beruhigung versicherte Große, für alle sei die Essensversorgung gesichert „und alle Tee- und Wärmestuben-Besucher haben zum Glück tatsächlich in Werder und seinen Ortsteilen ein Zuhause.“ Sein Ziel: Alle Gremien in ein neues Konzept einbinden und in drei Monaten einen neuen Träger präsentieren.

