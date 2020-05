Wassersport in der Corona-Krise: Flaute auch auf der Havel

Werder

Brisanter könnte die Gemengelage wohl kaum noch sein: Es gibt ein langes Mai-Wochenende, gutes Frühsommer-Wetter, potenzielle Gäste einerseits, offene Jachthäfen sowie Boots- und Floßanbieter, die allesamt Freizeit auf dem Wasser anbieten wollen, aber nicht dürfen, andererseits. Doch es bestehen die – zweifellos sinnvollen – aktuellen Corona-Einschränkungen in puncto Abstand und Kontakt.

Das Resultat: Allerorten sind Häfen und Marinas menschenleer, aber voller fest vertäuter Boote, auf denen inzwischen Blesshühner, Enten oder andere Wasservögel ihre Nester bauen, plus einer kaum befahrenen Havel und derer Seen. Obwohl nicht nur vereinzelte Mediziner, sondern selbst die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, die „wunderbare Isolierung auf und durch das Wasser“ auf MAZ-Anfrage bestätigt.

Problem seien demnach allerdings „die oft auf den Booten zusammen fahrenden Familien sowie die An- und Abreise zum Wasserfahrzeug“. Aber wohnen die nicht auch schon zu Hause zusammen oder treffen sich dort? Auch die Lockerungen bei Kinderbetreuung, Schulen und Handel und die relativ niedrige Infektionsrate in der Region steigern die gefühlte Sicherheit und lassen den Wunsch nach Freizeit auf dem Wasser wachsen.

Einheitliche Regelungen gefordert

„Das grundlegende Problem sind die erst von Bundesland zu Bundesland und dann sogar wieder von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlichen Bestimmungen und Auslegungen der Pandemie-Vorschriften“, kritisiert ein sichtlich verärgerter Ole Bemmann in Phöben, Geschäftsführer des mit immerhin neun Stationen in neun verschiedenen Gemeinden vertretenden Floßanbieters Huckleberrys.

Wassertourismus in Werder, Yachthafen Töplitz. Quelle: Sören Braun

Berlin, Potsdam und Werder gingen, der gesamte Rest zunächst nicht. „Warum beispielsweise darf ein und dieselbe Potsdamer Familie auf unseren Flößen zwölf Stunden, aber keine 24 Stunden unterwegs sein? Warum müssen wir hier nur den Außenbordmotor, da aber das ganze Floß desinfizieren, während der Einkaufswagen eines Supermarktes tagtäglich von hunderten Kunden undesinfiziert hin- und hergeschoben wird?“, fragt sich der nach 14 Jahren schuldenfreie Floßanbieter. „Unser aktuelles Minus aufgrund der in der Corona-Krise angefallenen Stornierungen und fehlenden Buchungen liegt im Vergleich zu 2019 aktuell bei etwa 80.000 Euro“, berichtet er, „bis zum Herbst können wir das vielleicht noch verkraften, doch danach droht die Insolvenz.“

Ausschließlich die Kundschaft aus dem engeren Umfeld hält ihn derzeit noch über Wasser. Denn vermieten darf er seine Flöße bis auf weiteres vorerst lediglich an maximal zwei nicht aus einem Haushalt stammenden Personen oder an Familien für eben maximal einen Tag.

Penible Desinfektionen

„Ich kann mein Sauna-Floß dank einer Ausnahmegenehmigung weiterbetreiben“, sagt sein Potsdamer Kollege Marian Sievers. Allerdings „nur eingeschränkt“, da er dieses erste Brandenburger – ursprünglich aus Schweden stammende – „heiße Gefährt“ aus freien Stücken aktuell „nur alle 24 Stunden einmal“ vermietet. Der kompletten Desinfektion wegen, die er selbst aus Vorsichtsgründen stets erst am nächsten Tag vornimmt – mit Profi-Maske versteht sich. Die hatte er bereits vor Jahren wegen des alljährlich „entsetzlich stinkenden“ Neuanstrichs seines Floßes mal im Baumarkt günstig erworben. „Obwohl in der Sauna ja generell alle Viren abgetötet werden“, fügt der bis Mitte Mai auf dieser Basis ausgebuchte Unternehmer hinzu.

Auch bei ihm gilt: maximal zwei aus unterschiedlichen Haushalten stammende Kunden oder eine Familie bis höchstens sechs Personen sind auf dem Saunaboot erlaubt. Für die Einweisungen auf den Freizeitmietbooten gelten überall die vorgeschrieben Abstände. Gleiches gilt für Ruderer, Paddler, Kanuten oder auch Angler, die sich zu zweit oder in Familie ebenfalls auf oder an den Flüssen oder Seen tummeln dürfen.

Terminvereinbarungen erforderlich

Wesentlich komplizierter wird es dann schon bei den großen Booten, bei Jachthäfen oder in Marinas: „Bei uns heißt es nur, auf dem direkten Weg vom Auto zum eigenen Boot und zurück“, erläutert Juniorchef Florian Ditze die aktuelle Situation des gleichnamigen zwischen Havelauen und Altstadt Werders gelegenen Bootshauses. „Die gesamte Anlage samt Toiletten ist geschlossen, die Eigner der Boote dürfen zur Not auf ihren Schiffen übernachten“, beschreibt er die aktuelle Situation.

Abgesehen von den Besitzern der Boote ist zurzeit „leider nur Tagescharter erlaubt“, erklärt der Töplitzer Jachthafen-Eigentümer Frank Ringel. Allerdings sind offene sanitäre Anlagen und Toiletten bei entsprechend großer Fläche und entsprechenden Desinfektionsanlagen auch im derzeit eingeschränkten Hafenbetrieb möglich – alles individuelle Entscheidungen von Hafen zu Hafen unterschiedlich.

Hucklyberrys Floß hier ab Phöben. Quelle: Redaktionsbüro Braun

„Kontaktarmes Arbeiten“ sei die Grundvoraussetzung. Ins Wasser gehoben werden die Boote daher nur noch nach fester Terminvereinbarung, maximal „etwa eines pro Stunde“. Damit sollen „größere Ansammlungen“ im Hafen verhindert werden. Vorbereitungen vor dem Zuwasserlassen wie etwa Reparaturen, Schiffsanstrich, Waschen oder Polieren der Boote sind erlaubt – „allerdings nicht durch den Eigentümer, sondern nur durch beauftragte Firmen“, fügt Ringel hinzu.

Und warum dürfe eine Familie auf ihrem eigenen Boot übernachten, auf einem gecharterten Boot am selben Steg aber nicht? Diese Frage treibt nahezu alle befragten Hafenbetreiber um. Der offenkundige Hintergrund: Mit diesem Übernachtungsverbot – analog zu Pensionen und Hotels – soll ein wieder aufkommender Tourismus verhindert werden. Denn für nur einen Tag auf dem Wasser kommen bestenfalls Tagesgäste aus dem nahen Umfeld, aber keinesfalls Touristen mit langer Anreise. Ringel kann seine Verluste angesichts der Ganzjahres-Liegeplätze und Dauerkunden noch nicht exakt kalkulieren, geht aber aktuell von „etwa 20 Prozent“ im reinen Hafensektor aus.. Im nach wie vor geschlossenen Pensions-, Camping- und Restaurantbereich fallen ihm allerdings volle 100 Prozent aus.

Augenmaß statt Bußgeld

Landespolizei-Sprecherin Stefanie Klaus zeigt sich aktuell zufrieden mit der Entwicklung auf dem Wasser: „Wir sind mit Augenmaß, nicht mit dem Zollstock unterwegs. Die meisten haben Verständnis. Wenn wir aber beispielsweise Päckchenbildung oder grölende Horden auf den Booten wahrnehmen, müssen wir reagieren.“ Angesichts der ständigen aktuellen Änderungen und der damit verbundenen Unwissenheit vieler Bootsfahrer agieren die Wasserschutzpolizisten aber offenbar überwiegend mit Hinweisen und Verwarnungen. „Bußgelder fallen meist erst im Wiederholungsfall an“, so die Sprecherin der Wasserschutzpolizei.

Von Sönke Braun