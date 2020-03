Wegen der Kita-Schließungen im Zuge des Coronavirus bringt Doreen Recknagel derzeit Familie und Job als Abteilungsleiterin zu Hause unter einen Hut. Wie das so läuft, hat sie der MAZ erzählt.

Doreen Recknagel im Homeoffice in ihrem Haus in Werder. Das Büro teilt sie sich in Schichten mit ihrem Mann. Quelle: Familie Recknagel