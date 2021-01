Wegen Corona: Werders Ausschusssitzungen fallen aus

Werder

Alle Ausschusssitzungen bis zur Stadtverordnetenversammlung (SVV) am 11. März in Werder fallen vorerst wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) in einem Schreiben an die Stadtverordneten, das der MAZ vorliegt, in dieser Woche mit. „Vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen über weitere Eindämmungsmaßnahmen hatten sich mehrere Stadtverordnete und Ortsvorsteher an mich gewandt“, bestätigte Saß der MAZ auf Anfrage. „Im Ergebnis der Gespräche habe ich empfohlen, die folgende Sitzungsfolge auf die Stadtverordnetenversammlung zu beschränken. Mehrere Ortsvorsteher und Ausschussvorsitzende sind dieser Empfehlung bereits gefolgt.“

Vorgehensweise wie im Frühjahr 2020

Weiter sagt sie: „In Abstimmung mit der Vorsitzenden der SVV wurde festgelegt, die SVV für unaufschiebbare Themen durchzuführen. Über diese Themen muss in dieser Sondersituation dann in der SVV diskutiert werden. Die Diskussionen über andere Themen sind nicht gestrichen, sondern lediglich verschoben worden. Dieses Vorgehen hat sich bereits im Frühjahr 2020 als machbar erwiesen.“

Die Fraktion Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger würde sich als Alternative zu den Präsenzsitzungen Videokonferenzen wünschen. Denn besonders schwierig: In der SVV im März soll der Nachtragshaushalt beschlossen werden. Die Stadtverordneten werden also keine Gelegenheit haben, bei einer vorherigen Sitzung darüber gemeinsam zu diskutieren.

Argument der Verwaltung: Beschlüsse sind angreifbar

„Die Ausschüsse nicht in Präsenz zusammenkommen zu lassen, halten wir angesichts der Lage für richtig“, sagt Anika Lorentz, Mitglied der dreiköpfigen Fraktion der Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger. „Keine Alternativen für den Diskussionsprozess zu bieten und darauf zu warten, bis die Pandemie vorbei ist, stellt sowohl der Hauptverwaltungsbeamtin als auch dem Digitalisierungsprozess in der Stadt Werder ein Armutszeugnis aus.“ Zudem handele es sich, den Hauptausschuss ausgenommen, ausschließlich um beratende Gremien.

„Die Bedenken gegenüber Netzwerk- und Technikstörungen und der damit einhergehende Angst, Beschlüsse wären nicht rechtsgültig, entbehrt jeder Grundlage“, schließt Lorentz ab. Damit bezieht sie sich auf eine Beschlussvorlage der Verwaltung von Ende November 2020. In der wird erläutert, dass nach der Brandenburgischen kommunalen Notfallverordnung Video- und Audiositzungen voraussetzen, „dass alle Sitzungsteilnehmer während der Sitzung ständig und gleichzeitig an der Beratung und Beschlussfassung teilnehmen können müssen. Doch gerade die Schaffung dieser Voraussetzung entzieht sich dem Einflussbereich der Verwaltung“, heißt es in der Beschlussvorlage weiter. „Sobald die Datenübertragung z.B. durch eine Netzwerkstörung unterbrochen wird und dadurch auch nur ein Verordneter an der Sitzung zeitweise nicht teilnehmen kann, kommt der gefasste Beschluss fehlerhaft zustande und er ist somit angreifbar.“

Lorentz : Stadtverordnete könnten Gymnasium nutzen

Anika Lorentz hat einen konkreten Vorschlag, wie Sitzungen an digitalen Endgeräten dennoch unter sichereren Umständen aussehen könnten: Als Lehrerin am Ernst-Haeckel-Gymnasium weiß sie, dass die Schule in den vergangenen vier Monaten mit Panels, also gigantischen Tablets, ausgestattet wurde. „Die Stadtverordneten könnten in den Klassenräumen zu dritt, mit weitem Abstand an den Panels sitzen und so miteinander kommunizieren“, so Lorentz. Netzwerkstörungen seien durch die professionelle Installierung unwahrscheinlicher als daheim bei den Stadtverordneten.

Auf diesen Vorschlag geht Bürgermeisterin Manuela Saß in einer MAZ-Anfrage nicht ein. Sie verweist stattdessen darauf, dass „die Stadtmitgestalter die Möglichkeit haben, diesen Vorschlag in der Stadtverordnetenversammlung einzubringen, damit er diskutiert und gegebenenfalls geprüft werden kann.“ Und weiter: „Die Stadtmitgestalter selbst haben in der SVV vorgeschlagen, den Hauptausschuss und die Stadtverordnetenversammlung als Audio- bzw. Videositzungen durchzuführen. Dafür gab es keine Mehrheit. Ein Vorschlag, die Fachausschüsse in dieser Form durchzuführen, wurde von den Stadtmitgestaltern nicht eingebracht.“ Saß ärgert sich, dass die Fraktion nun in der Öffentlichkeit darüber diskutieren möchte. „Es ist wohlfeil, eine solche Diskussion jetzt über die Presse beginnen zu wollen.“

