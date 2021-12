Werder

Zu einer fahrlässigen Brandstiftung kam es am Heiligabend in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße in Werder an der Havel. Gegen 14.45 Uhr hörte ein Bewohner den Brandmelder und nahm Brandgeruch aus der Nachbarwohnung wahr. Er alarmierte die Feuerwehr, die die Tür aufbrach und feststellte, dass in der leeren Wohnung der Papiermüll in Flammen stand. Er war auf dem Herd abgestellt worden.

Papiermüll auf dem Herd abgestellt – und in Flammen geraten

Nach Aussage der Mieterin war der Herd allerdings nicht angestellt. Die Frage, ob ein technischer Defekt vorlag oder der Brand fahrlässig verursacht wurde ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Von MAZonline/pede