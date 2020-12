Werder

Noch keine Geschenkidee für Weihnachten? Werders Chronisten und Historiker haben pünktlich zum Jahresende neuen Lesestoff zur Geschichte der Blütenstadt vorgelegt. Einerseits ist der siebente und letzte Band der beliebten und schnell vergriffenen Werder-Chronik erschienen. Andererseits gab der Heimatverein das 30. Heft der „Heimatgeschichtlichen Beiträge“ heraus. Letzterer ist ein besonderes Stück, in goldenem Einband und mehr als 170 Seiten stark.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In ihm stecken nicht nur viele Erinnerungen an Werder, wie es einmal war, sondern auch vier ganz aktuelle Beiträge zur Corona-Pandemie, die das Jahr 2020 geprägt hat. Herausgeber und Ortschronist Baldur Martin blickt unter anderem zurück in die Geschichte des Heimatheftes selbst und berichtet über die etwas holprigen Anfänge zu DDR-Zeiten. 1982 war die erste Auflage erschienen.

Anzeige

Achim Risch berichtet über Bismarckhöhe

Walter Kassin, Ehrenvorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, schreibt in dem neuen Heft über den ersten Wochenmarkt, auf dem 1990 Werdersche Äpfel, Kirschen und Erdbeeren verkauft wurden, und wie sich die Vermarktung weiter entwickelte. Einen wertvollen Beitrag liefert Achim Risch, der anlässlich seines 90. Geburtstages, über seinen ersten Besuch vor 17 Jahren auf der Bismarckhöhe berichtet. Er gründete später im dortigen Aussichtsturm das Morgenstern-Literaturmuseum.

Über den Saal schreibt er zum Beispiel: „Ich stehe und staune! Nein, das hatte ich nicht vermutet. Sicher, ich hatte die Worte des Bürgermeisters vom einst größten und repräsentativsten Saalbau der Stadt Werder gelesen und noch im Gedächtnis. [...] Der Eindruck dieses Saales, trotz seiner Schäden und oder gerade wegen seiner gähnenden Leere, auf mich ist gewaltig.“ Dass viele Werderaner Stimmen in dem Heft zu Wort kommen, ist über die Jahre hinweg geblieben. „Es soll eben möglichst vielseitig sein und ich will die Leute auch so erzählen lassen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist“, sagt Baldur Martin.

Porträt von Oda Schielicke

Unter der Rubrik des Porträts über Persönlichkeiten aus Werder und der Region findet die Künstlerin Oda Schielicke einen Platz im Jubiläumsheft. „Eine Frau, von Emotionen gebeutelt, die aber genau weiß, was sie will – und kämpft. Auch gegen schwere und eine schwerste Krankheit“, lauten die Worte, mit denen Baldur Martin das Porträt beginnt. Die Malerin und Grafikerin Oda Schielicke ist mit ihrem Atelier in den Havelauen ansässig – ihre Galerie gab sie vor einem Jahr nach der Krebserkrankung auf. Einige ihrer Landschaftsbilder sind nun auch im Heimatheft verewigt.

Vollständiges Inhaltsverzeichnis aller Bände

Das 30. Heft ist neben den Geschichten auch eine Fundgrube, denn es beinhaltet ein vollständiges Inhalts- und Autorenverzeichnis aller bisher erschienenen Bände. Der amtierende Vorsitzende des Heimatvereins, Erhard Schulz, hat dieses erarbeitet. Insgesamt haben 225 Autoren bei den 30 Bänden der „Heimatgeschichtlichen Beiträge“ mitgewirkt, die zusammengerechnet auf 2360 A5-Seiten kommen.

Beliebte Werder-Chronik vollendet

Liebhaber der Werder-Chronik anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Blütenstadt werden sich über den nun erschienenen letzten Teil freuen. Nach drei historisch-chronologischen und drei thematisch gegliederten Bänden wendet sich der siebente Band der Vielfalt und dem Alltag der Stadt vor dem Hintergrund ihrer 700-jährigen Geschichte zu. Die drei Herausgeber und Autoren Baldur Martin, Klaus-Peter Meißner und Klaus Froh nehmen die Leser mit auf einen unterhaltsamen Spaziergang über die historische Insel und die Vorstadt und vermitteln dabei Wissens- und Bemerkenswertes, heißt es im Vorwort.

Darstellung vom Obst-Export um 1900 in Werder Quelle: Sammlung Erhard Schulz

Zahlreiche Anekdoten vertiefen das historische Bild, wie zum Beispiel die des Gärtners Rudolf Trenner, „Maiblumenkönig“ genannt. Er brachte 1914 die Maiblumenzucht in die Stadt: Ab Ende November wurden Maiblumenkeime mit heißem Wasser gebrüht, was den Blühvorgang in Gang setzte. Von Weinachten bis Mai brachten die Blumenbünde ein paar zusätzliche Erträge in die Kassen der Obstbauern.

Info: Vom Band 7 der Chronik sind noch wenige Restexemplare in der Buchhandlung Hellmich in Werder erhältlich. Dort gibt es auch die neue Ausgabe der „Heimatgeschichtlichen Beiträge“ zu kaufen.

Von Luise Fröhlich