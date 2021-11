Werder

Auf der Bismarckhöhe in Werder ist erstmals ein Weihnachtsmarkt an den drei Adventswochenenden im Dezember geplant. Wie die Betreiber der Berliner Veranstaltungsfirma Wohlthat Entertainment auf Nachfrage am Montag mitteilten, ist aktuell noch unklar, ob es eine Zugangsbeschränkung zum Markt nach 2G- oder nach 3G-Regelung geben wird. Genaueres soll sich in dieser Woche entscheiden. Fest steht, dass nach aktuellen Regeln zu den drei Abendkonzerten im Festsaal nur vollständig Geimpfte und Genesene zugelassen sind.

Konzerte mit 2G-Regel

Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr. Den Auftakt macht am 4. Dezember „The Dark Tenor“ mit einem weihnachtlichen Akustikkonzert (Tickets ab 28,50 Euro). Weiter geht es am 11. Dezember mit einer Schlagerparty mit Bernhard Brink und anderen Künstlern (Tickets ab 34 Euro). Am 18. Dezember lautet das Programm „Christmas Together Again“ mit Alessandro & Hanna Rinella (Tickets ab 23 Euro).

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt ab dem 4. Dezember bis zum 19. Dezember immer samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr. Das Gebäude der Bismarckhöhe wird beleuchtet sein, es gibt eine Eisstockbahn, Karussell und Theater für Kinder sowie ein Kinder- und Familienprogramm und weihnachtliche Speisen und Getränke. Kunsthandwerker bieten zum Beispiel Kerzen, Körbe und Gefertigtes aus Holz oder Keramik an. Der Eintritt ist frei. Die Bismarckhöhe soll mit dem Weihnachtsmarkt weiter als kulturelle Institution gefestigt werden, heißt es auf der Homepage des Betreibers. Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam mit Künstlern, Vereinen, Einrichtungen sowie Schulen und Kindergärten aus der Region.

Die Stadt Werder hatte sich angesichts der strengen Corona-Regeln indes, wie berichtet, entschlossen, den traditionellen Weihnachtsmarkt auf der Insel abzusagen. Stattdessen wird vom 26. bis 28. November ein „Weihnachtsspaziergang“ organisiert, für den die Altstadt wieder besonders illuminiert werden soll. Angedacht sind thematisch angepasste Lichtinstallationen. Eine ähnliche Aktion gab es bereits im Vorjahr.

Von MAZonline/fro