Werder

Am Werderpark gastiert im Dezember der Zirkus der Familie Renz. Sie war schon mehrmals in der Havelstadt, doch zum ersten Mal treten die Artisten mit ihrem Weihnachtszirkus auf. Die Figuren Olaf und Elsa aus dem Film „Die Eiskönigin“ werden zu sehen sein. Und Auftritte mit Pferden und Kamelen werden geboten. Außerdem treten Feuerschlucker, Seiltänzer und Luftakrobaten auf. Die Vorstellungen laufen von Freitag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar. Täglich beginnen sie um 16 Uhr, außer am 24, Dezember, da startet die Vorstellung bereits um 13 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse oder unter: 0162 164 34 57.

Von Annika Jensen