Werder

200 neue Betreuungsplätze wird es Anfang des Jahres 2023 in der Stadt Werder geben. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU), Robin Stenmans, Geschäftsführer der kommunalen Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder (HGW), und Annemarie Stecher, Geschäftsführerin der Independent-Living-Stiftung in Potsdam, haben am Donnerstag den ersten Spatenstich für eine neue Kindertagesstätte in der Adolf-Damschke-Straße 39 gesetzt. Die HGW errichtet das insgesamt 14,3 Millionen Euro teure Gebäude. Die Independent-Living-Stiftung wird die Tagesstätte im Auftrag der Stadt betreiben. Hermann Bobka war als Aufsichtsratsvorsitzender der HGW ebenso wie Heike Frische von der brandenburgischen Investitions- und Landesbank beim Spatenstich dabei. Die Landesbank hat das Neubauprojekt mit zwei Millionen Euro gefördert.

In dem u-förmigen, grundsätzlich zweigeschossigen Gebäude mit Innenhof zur Havel entstehen in jeweils acht Räumen 80 Krippen- sowie 120 Kindergartenplätze. Ein drittes Geschoss im Mittelteil des Gebäudes beherbergt einen Kantinenbereich und eine Mensa, eine Kinderküche sowie einen geräumigen Spiel- und Sportraum. Zum Ausbau der Innenräume werden Naturmaterialien verwendet. Auf dem Außengelände entsteht eine „grüne Oase“ mit Hochbeeten und Obstbäumen. Die Betreuer vermitteln ökologisches Bewusstsein, Naturverbundenheit und Regionalbezug. „Es wird eine Kita, in der gemäß dem Namen der Stiftung, Independent Living, selbstbestimmtes Leben vermittelt wird“, erläuterte Geschäftsführerin Stecher.

„Durch den Zuzug vieler Familien ist der Bedarf an Betreuungsplätzen entgegen der Prognosen des Landes drastisch gestiegen“, sagte Bürgermeisterin Saß. In den vergangenen zehn Jahren sind in Zusammenarbeit mit freien Trägern und der HGW 500 neue Plätze entstanden. Mit den 200 neu hinzukommenden Plätzen wird es Anfang des Jahres 2023 insgesamt 1.500 Betreuungsplätze in der Stadt geben. Die HGW erbaut bereits die vierte Kindertagesstätte in Werder. Nach Einrichtungen in Töplitz, Glindow und Werder ist die neue Tagesstätte das teuerste Bauvorhaben.

Von Elke Kögler