Werder

Peter Kreilinger (CDU) hat am Mittwoch überraschend sein Amt als Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Umwelt in Werder abgegeben und kündigte an, das Gremium zu verlassen. Der Jurist und Immobilieneigentümer erklärte seine Entscheidung ausführlich und nannte als Grund unter anderem eine „überbrodelnde Gerüchteküche“. Er sehe sich häufig unwahren Unterstellungen ausgesetzt, die zum Beispiel die Seevillen in Glindow betreffen, für die er 2014 das Grundstück erworben hatte. Das Projekt war wegen der Art der Bebauung umstritten.

CDU-Mann bleibt in der Politik

Peter Kreilinger zählte am Mittwochabend einige Vorwürfe auf, die er sich anhören müsse. Unter anderem werde ihm vorgeworfen, er sei bei der Vergabe des Grundstücks politisch bevorzugt worden. „Dabei habe ich schlicht das meiste Geld geboten“, sagte er. Skurril sei daran außerdem, dass der Kreis als früherer Grundstückseigentümer bekanntlich SPD-geführt ist. Zudem kursiere das Gerücht, er habe die Villen nicht so gebaut, wie er die Gebäude auf den Visualisierungen im Ortsbeirat im Jahr 2014 gezeigt hatte. Das sind nur wenige Punkte aus seiner vorgetragenen Liste, „die sich leider fortführen ließe“, so Peter Kreilinger.

Ganz aus der Stadtpolitik verabschiedet er sich aber nicht, wie er betonte. Er will weiter Stadtverordneter bleiben, denn er sei von den Werderanern direkt gewählt worden und seine Stimme solle nicht nutzlos sein. Peter Kreilinger übergab die Leitung des Ausschusses nach seiner persönlichen Erklärung an den neu gewählten Vize-Vorsitzenden Fred Witschel (Freie Bürger). Er hatte sich in der Abstimmung knapp gegen Markus Altmann (Grüne) durchgesetzt.

Fraktion berät über Nachbesetzung

Einige Abgeordnete waren überrascht vom Rückzug Kreilingers aus dem Fachausschuss, manche hatten angesichts des Tagesordnungspunktes zur Wahl eines Vize-Vorsitzenden spekuliert. Die CDU-Fraktion war vorab informiert, wie Vorsitzender Hermann Bobka am Donnerstag auf Nachfrage sagte. „Er will sich nicht weiter diesen Angriffen aussetzen“, erklärte auch er. Die CDU wolle den Vorsitz im Ausschuss auf jeden Fall behalten, müsse aber noch beraten, wer nachrückt.

Von Luise Fröhlich