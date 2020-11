Werder

Es hätte in Panik enden können – doch ein umsichtiger Busfahrer verhinderte Schlimmeres: Jan Müller von Regiobus. Er half in der vergangenen Woche einem Zwölfjährigen auf Irrwegen.

Müller steuert an dem Tag einen Bus der Linie 635. Darin sitzt auch Alessandro Di Bartolo. Der Zwölfjährige will von der Schule nach Hause, nach Phöben. Seine Mutter und sein Vater arbeiten in Berlin und sagten ihm, welche Linie, in welche Richtung er nehmen soll.

Schmergow oder Phöben

Der Junge hat noch nicht viel Erfahrung mit dem Bus-Fahren. Und so wartet Alessandro an der Haltestelle Gluckstraße vor der Karl-Hagemeister-Schule. Er sieht die Linie 635, auf der Bus-Anzeige war Schmergow zu lesen. Schmergow oder Phöben soll drauf stehen, hatte Mama gesagt. Zwar fährt der Bus von der gegenüberliegenden Staßenseite, aber „Alessandro dachte wahrscheinlich, dass der Bus wegen eine Baustelle dort hält“, erzählt seine Mutter Nadine Di Bartolo (41).

Eltern arbeiten in Berlin und können nicht so schnell da sein

Als der Bus die Haltestelle „Derwitz, Autobahn“ anfährt, geht Alessandro zum Busfahrer. „Er fragte mich, ob ich denn gar nicht nach Phöben fahre“, erzählt Jan Müller, „da habe ich gesagt, leider nein, ich fahre nur nach Schmergow und zurück. Da war er dann schon sehr aufgelöst. Aber ich meinte zu ihm, dass er keine Angst haben muss, wir klären das in Schmergow und ich helfe ihm auf jeden Fall.“

An der Endhaltestelle in Schmergow angekommen, telefoniert Müller mit Alessandros Mutter. Als feststeht, dass die Eltern nicht so schnell kommen können, schließt sich Müller mit seinem Vorgesetzten kurz. Zusammen entscheiden sie: Müller fährt mit seinem Bus die Strecke gerade aus nach Phöben weiter, statt seine Fahrt zurück in Innenstadt anzutreten. In Phöben lässt er den Jungen dann an seiner bekannten Haltestelle raus.

„Verspätung war es mir wert“

„Es waren dann sieben Minuten, die ich aus der nächsten Fahrt Verspätung hatte, aber das war es mir wert“, sagt Jan Müller, „und ich konnte es auch ganz entspannt durch eine normale Fahrweise wieder rein holen.“

Müller hat im Januar seine Ausbildung zum Berufskraftfahrer im Personenverkehr bei Regiobus abgeschlossen. Sein Vorgesetzter an jenem Tag war Detlev Schramm, er ist der Betriebshofleiter bei Regiobus in Werder. „So was kann passieren“, sagt Schramm auf die Frage der Verspätung aus dem Vorfall. Auch für ihn stand sofort fest: Sie können den Jungen nicht einfach allein lassen. „Anders wäre es komplizierter gewesen, er hätte vor Ort bleiben müssen, wir hätten noch die Option gehabt, die Polizei zu rufen, aber dann wäre die Verspätung noch größer gewesen.“

Nadine Di Bartolo : „Ich bin so dankbar!“

Dass Kinder in den falschen Bus einsteigen und die Fahrer dann ansprechen, komme öfters vor, sagt Schramm. „Allerdings mehr am Schuljahresanfang, wenn die ,Krabben’ unterwegs sind.“ Also die Erstklässler, die wenig Erfahrung mit dem Busfahren haben. „Wenn ich vor Ort bin, setze ich mich halt in meinen Firmenwagen, sammel die kleinen Zwerge ein und bring sie nach Hause.“ Zwei bis drei Kinder wären das jedes Jahr am Schuljahresanfang, sagt Schramm.

Nadine Di Bartolo, die Mutter von Alessandro, ist begeistert von dem Engagement von Jan Müller. „Für Eltern ist es die schlimmste Vorstellung, wenn das Kind plötzlich weg ist. Ich bin so dankbar, dass der Busfahrer nicht nur so toll reagiert hat, sondern auch sofort.“ Natürlich sollte Hilfsbereitschaft selbstverständlich sein – ist sie aber nicht. „Deswegen freue ich mich umso mehr über diese vermeintlich kleine Geste.“

Jan Müller sieht es genau so. „Ich bin erstaunt über das große Interesse“, sagt er – und meint damit die Anfrage der MAZ und auch die große Aufmerksamkeit, die Nadine Di Bartolos Eintrag auf Facebook, in der sie die Geschichte erzählt, bekommen hat. „Eigentlich ist es doch selbstverständlich, einem kleinen Jungen zu helfe.“

Von Annika Jensen