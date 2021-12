Werder

Das Baumblütenfest 2022 ist abgesagt. Die kommunale Veranstaltungsgesellschaft Werder (VGW) teilt in einer Informationsvorlage für die Stadtverordnetenversammlung in der kommenden Woche mit, dass Einigkeit darüber herrsche, „dass eine Durchführung des Baumblütenfestes 2022 unter gegebenen Umständen nicht umsetzbar ist.“ Damit folgt nun die dritte pandemiebedingte Absage für das beliebte Volksfest im Frühling. Geschäftsführer Sebastian Hoferick erklärt ausführlich, wie dieser Entschluss zustande kam.

Fehlende Sicherheit und gestiegene Preise

Es fehle einerseits eine sichere Grundlage für die Planung des Festes, was zum Beispiel die G-Regeln, einen möglichen Lockdown oder die neue Virus-Variante „Omikron“ angeht. Weihnachtsmärkte, wie auch der in Potsdam, seien kurzfristig abgesagt worden, obwohl es vorher Zusagen für die geltenden Regeln gegeben habe. Andererseits nennt Sebastian Hoferick aber auch die Schwierigkeiten in der Veranstaltungsbrache sowie enorme Preissteigerungen und Personalmangel, etwa bei Security, als Gründe. „Preise sind bis zu 300 Prozent zu den bisher bekannten und kalkulierten Preisstrukturen von 2019 gestiegen. Bearbeitungszeiten haben sich teilweise verdoppelt und verdreifacht, weil die Strukturen im Hintergrund abgebaut wurden“, schreibt er.

Sebastian Hoferick ist seit Geschäftsführer der neuen Veranstaltungsgesellschaft Werder (Havel) GmbH. Quelle: Stadt Werder

Ein Hauptgrund für die Absage sei die 2G-Regel, die möglicherweise für das Fest gegolten hätte. „Das ist bei uns im Innenstadtbereich juristisch nicht umsetzbar. Ich kann niemandem, der nicht geimpft ist, den Zugang zu seinem Haus verbieten“, erklärt Sebastian Hoferick auf Nachfrage der MAZ. Es sei nicht finanzierbar und außerdem technisch unheimlich schwer zu realisieren, die Bereiche zum Festgelände abzugrenzen. Somit wäre keine Kontaktverfolgung gesichert.

„Branche ist extrem geschädigt“

Dieses Absage-Papier an die Stadtverordneten zu verfassen, sei dem Chef der erst neu gegründeten Veranstaltungsgesellschaft in emotionaler Hinsicht unheimlich schwer gefallen. „Mit Blick auf die Absage der Weihnachtsmärkte, die ein harter Schlag für die Schausteller war, finde ich es gut, dass so etwas bei uns nun nicht passiert. Andererseits macht es einen natürlich traurig. Bei uns im Team ist auch die ein oder andere Träne geflossen“, sagt Sebastian Hoferick. Dennoch gehe es darum, einen wirtschaftlichen Schaden von der Stadt und den künftigen Festivitäten rund um die Baumblüte zu verhindern und den ansässigen Unternehmen eine Planungssicherheit zu geben.

Obstbauern, die zum Beispiel ihre Höfe und Gärten am Obstpanoramaweg öffnen wollen, können das je nach den im Frühjahr geltenden Vorschriften tun und so Alternativen bieten. Dabei werde die Gesellschaft auch unterstützen, allerdings nicht selbst als Veranstalter auftreten. Die VGW werde nun die Umsetzung des neuen Konzeptes für das Baumblütenfest weiter vorantreiben, etwa was die Einführung eines Mindestpreises angeht, und den Fokus auf das Baumblütenfest 2023 legen. Außerdem wolle sie sich an weiteren Veranstaltungen der Stadt, wie dem Mühlenfest oder dem Weihnachtsmarkt beteiligen. „Ich habe die Hoffnung, dass sich die Preise wieder regulieren. Die Branche ist extrem geschädigt“, so Sebastian Hoferick.

