Die CDU verliert in Werder ihre bequeme Mehrheit. Ganze 16 Prozentpunkte büßt sie ein und damit drei Sitze in der Stadtverordnetenvertretung. Dafür gewinnen die Grünen und die AfD je zwei Sitze dazu. Die Stadtmitgestalter haben aus dem Stand 6,4 Prozent der Stimmen geholt und ziehen in das Stadtparlament ein.