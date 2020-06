Werder: Ernst-Haeckel-Gymnasium hat nun endlich eine größere Mensa

Werder

Der Mensa-Neubau des Ernst-Haeckel-Gymnasiums ist fertig. Damit ist der erste Schritt zur Erweiterung der Schule getan. Das teilte Werders Stadtsprecher Henry Klix am Dienstag mit. In der vergangenen Woche hätten die Bauarbeiter die letzten Arbeiten beendet.

Provisorium als Essensraum verschwindet

Der kleine Essensraum habe für die wachsende Schülerzahl nicht mehr ausgereicht, sagte Schulleiter Martin Erdmann. Deshalb musste im Foyer eine provisorische Essecke eingerichtet werden. „Mit dem Anbau der Mensa kann diese endlich verschwinden. Wir haben eine größere Mensa und das Foyer bekommt wieder seinen Rückzugscharakter.“

Außenansicht der neuen Mensa des Ernst-Haeckel-Gymnasiums Quelle: Stadt Werder

„Der Neubau ist mit Betonklinkerfassade und der Inneneinrichtung an den in den 90er-Jahren entstandenen Gymnasiumsbau optisch angepasst“, so Klix, „Details, wie die Schallschutzdecke und die Möglichkeit der Verdunklung, zeigen dennoch, dass der Neubau den neueren Anforderungen an den Schulbetrieb angepasst wurde.“

Neue Mensa ist 64 Quadratmeter groß

In dem Anbau stünden nun 64 Quadratmeter für die Schülerkantine zur Verfügung, das verdoppele in etwa die bisherige Fläche des Essensbereiches. Die Bauarbeiten dauerten sieben Monate, die Neubaukosten belaufen sich auf etwa 340.000 Euro. „Wegen der komplexen Gründungsplanung und die Corona-Lage hatten sich die Arbeiten um einige Monate verzögert“, sagte Klix.

Durch den rasanten Zuzug in der Region wird die ursprünglich für drei Klassenzüge gebaute Schule, die in den 90er-Jahren noch geschlossen werden sollte, seit Jahren für vier Klassenzüge genutzt. Schulleiter Erdmann sagte: „Die räumliche Situation ist deshalb angespannt. Die Anmeldezahl der 7. Klassen ist seit 2018 angestiegen, so dass auch Schülerinnen und Schüler für die neuen 7. Klassen abgelehnt werden mussten.“

Aula-Bau nächstes noch größeres Projekt am Gymnasium

Das Bildungsangebot an dem Gymnasium mit Leistungs- und Begabtenklasse sowie einem umfänglichen Wahlpflichtunterricht und dem neu eingeführten bilingualen Unterricht trage ebenfalls zur Attraktivität des Schulstandortes bei, so der Schulleiter weiter.

Mit dem Bau einer Aula mit weiteren Räumen stehe der Schule in Trägerschaft der Stadt Werder deshalb ein zweites, weit umfangreicheres Bauprojekt bevor, so Klix. Zwischen Schule und Sportplatz werde ein Neubau mit einer Raumfläche von fast 2300 Quadratmetern entstehen.

Neue Aula soll 700 Menschen Platz bieten

Die Aula werde mit einer Bühne ausgestattet und könne mehr als 700 Personen aufnehmen. Außerdem sollen in einem zusätzlichen Kopfbau acht Fach- und Unterrichtsräume, verschiedene Vorbereitungsräume und ein Forum entstehen. Durch die Verwendung von Glaselementen im Innenbereich solle eine offene und angenehme Lernumgebung geschaffen werden, erläuterte Klix weiter.

„Mit der Erweiterung können wir Dinge umsetzen, die bislang nicht möglich waren“, sagte Martin Erdmann. Theatervorführungen und Schülerkonzerte aber auch Projekte und Veranstaltungen wie „Jugend debattiert“ könnten in der Aula und den zusätzlichen Unterrichtsräumen stattfinden. „Das wird die Schule bunter und lebendiger machen.“ Mit den neuen Fach- und Unterrichtsräumen könnte der Stundenplan weit besser organisiert werden.

Laut erster Schätzung wird mit Baukosten von etwa 6,2 Millionen Euro gerechnet. Aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm rechnet die Stadt mit Fördermitteln im Bereich von 400.000 Euro. Im Gymnasium werden aktuell etwa 630 Schüler unterrichtet.

Von MAZonline