Werder (Havel)

Ein neuer Crosstrainer ist entlang das Uferweges in den Werderaner Havelauen am Zernsee errichtet worden. „Mit der Umsetzung dieses Vorschlags aus dem Zukunftshaushalt 2020 folgen wir dem weltweiten Trend zu Trainingseinheiten an Geräten im Freien jetzt auch in Werder“, sagt Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU).

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der in den Havelauen errichtete, preisgekrönte Crosstrainer der Firma Kompan in Flensburg besteht aus einem Schlingentrainer, Parallelbarren und sogenannten Magnetic Bells, also Gewichten. Luca Deumer von der U19 des Werderaner FC Viktoria 1920 und Erik Andres von der B-Jugend des Handballvereins Grün-Weiß Werder waren die ersten, die das Gerät ausprobiert haben. Bennet Marx vom Werderaner Volleyballverein 1990 gesellte sich hinzu. Sein Vater Karsten Marx hatte den Vorschlag in den Zukunftshaushalt eingebracht. Die Aufstellung übernahm die Galabau-Firma Mallinger aus Werder.

Das Havelauenufer ist mit Spielplatz, Crosstrainer und Drachenwiese ein Erholungsgebiet sowie ein Raum für Tiere und Pflanzen, die in Auenlandschaften beheimatet und heute teilweise gefährdet sind. Für die Pflege der Landschaft durch den Bereich Grünflächen der Stadt wurde ein Leitbild entwickelt. Um Wildkräutern das Wachstum zu erleichtern und den Boden mager zu halten, findet in diesem Frühjahr hier erstmals eine Heumahd durch einen Kemnitzer Bauern statt.

Von Elke Kögler