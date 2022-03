Werder

Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Werder haben noch 31 Tage lang Zeit, um ihre Bewerbung einzureichen. „Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig, spätestes aber bis zum 7. April, um 12 Uhr, schriftlich eingereicht werden“, gibt Wahlleiter Christopher Suber offiziell bekannt. Die Wahl findet wie berichtet am 12. Juni statt. Der Termin für eine eventuell notwendige Stichwahl ist der 26. Juni.

Bislang stehen insgesamt vier Kandidaten, die am 26. Juni auf dem Wahlzettel stehen werden, fest. Anja Spiegel von der SPD, Timo Ritter von der Partei Die Linke sowie Anika Lorentz, die sich als parteiunabhängige Einzelbewerberin zur Wahl stellt, treten gegen die amtierende Bürgermeisterin der Blütenstadt, Manuela Saß von der CDU, an.

Saß als Amtsinhaberin, Spiegel und Ritter als Nominierte ihrer jeweiligen Parteien sowie Lorentz als Stadtverordnete der Fraktion Stadtmitgestalter/Ingo Krüger sind bereits gesetzt. Weitere Einzelbewerber, die selbst oder deren Partei oder Wählergruppe nicht in der Stadtverordnetenversammlung in Werder oder im Kreistag Potsdam-Mittelmark vertreten sind, benötigen hingegen insgesamt 64 Unterstützungsunterschriften. Die Unterschriften müssen von Wahlberechtigten Werderanern stammen. Wer eine Einzelbewerberin oder einen Einzelbewerber unterstützt, muss bis zum 6. April, 16 Uhr, bei der Wahlbehörde der Stadtverwaltung persönlich unterschrieben haben.

Annika Lorentz: Mehr Nahverkehr in den Ortsteilen

Annika Lorentz will sich als mögliche künftige Bürgermeisterin für eine neue Kultur des Zuhörens in der Blütenstadt sowie mehr Transparenz bei Vorhaben der Verwaltung sowie Mitsprache, etwa bei der Haushaltsdebatte, für alle Werderaner einsetzen. Konkret will Lorentz unter anderem dafür sorgen, dass es künftig mehr sozialen Wohnraum sowie einen Jugendbeirat gibt. Außerdem sollen die Ortsteile mit einem Rufbussystem besser an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden und die soziale Infrastruktur erneuert werden. Deshalb plädiert sie zum Beispiel für den Bau einer Grundschule in den Havelauen sowie für eine transparente Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten. Die Bündnisgrünen unterstützen Lorentz und ihre Ziele.

Anja Spiegel: Investition in Bildungsstätten

Ziele der SPD-Kandidatin Anja Spiegel sind, dass alle Kinder in der Stadt einen Platz in einer Kindertagesstätte erhalten sowie dass sich der Nachwuchs in den Grundschulen wohlfühlt. Spiegel will aus diesem Grund deutlich in die Bildungsstätten investieren. Damit die jungen Leute während ihrer Ausbildung in Werder bleiben können, will die Kandidatin außerdem dafür sorgen, dass die städtische Haus- und Grundstücksgesellschaft mehr preiswerten Wohnraum anbietet. Weiterhin soll die Stadt grüner werden. Die Kandidatin ist Bliesendorferin und leitet den Bereich Finanzen der Bundesagentur für Arbeit Berlin-Brandenburg. Zudem war sie in der Vergangenheit die Fraktionsvorsitzende der SPD in der Stadtverordnetenversammlung.

Timo Ritter: Begegnungsstätten für Junge und Ältere

Timo Ritter, der Kandidat der Linkspartei, verfolgt die Idee von einer deutlich sozialeren Stadt. In jedem Stadtviertel müsse es eine Kindertagesstätte, eine Grundschule, einen Einkaufsmarkt und vor allem Begegnungsräume geben, erläutert er. Lediglich auf diese Weise lasse sich das Auseinanderdriften der Zweiklassengesellschaft stoppen. Flächen dürften nicht weiterhin für viel Geld an Spekulanten, die mit Immobilien lediglich handeln, verkauft werden. Grundstücke würden stattdessen benötigt, um dort Gebäude für Jugendklubs und Generationentreffs sowie eine weiterführende Schule mit einer großen Mehrzweckhalle zu errichten. Zudem will Ritter als Bürgermeister kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für alle Werderaner anbieten.

Von Elke Kögler