Nachkriegserinnerung: „Ich war Vaters Friedenskind“

Glindow

Für das historische Buch „Das Leben geht weiter. Der schwere Weg zum Frieden“ des Heimatvereins Glindow hat Edelgard Baatz ihre Erinnerungen in einem Artikel aufgeschrieben. Hier ist ein Vorab-Einblick in gekürzter Fassung:

Sechs Wochen nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands wurde ich geboren und in meiner Familie in Rehbrücke herzlich empfangen. Meine drei Geschwister (zwei Brüder, 15 und 10 Jahre alt, eine Schwester, 20 Jahre alt) waren glücklich über den Familienzuwachs.

Ich war Vaters Friedenskind

Mein Mutter schaute eher sorgenvoll in die Zukunft, denn mein Vater kam im August, zwei Monate nach meiner Geburt, todkrank aus der Gefangenschaft. Aber er freute sich über mich und nannte mich bis zu seinem Tod sein Friedenskind. Meine Familie behauptete stets, dass ich seinen Kampf, gesund zu werden, anfeuerte.

Unsere Familie wohnte auf einem Bauerhof zur Miete. Häufig wurden meine Eltern um Hilfe bei Hof- und Erntearbeiten gebeten – Arbeitskraft gegen Naturalien. Im September 1945 wurde ich getauft, nach Kriegsende im Hause meiner Eltern das erste große Fest. Es war die Zeit der Kartoffelernte. So war das Festmenü klar: Pellkartoffeln mit Gurkensalat.

Nahrungsmittel als Lohn und als Geschenk

Meine Mutter hatte beim Bauern gearbeitet. Ihr Verdienst waren Kartoffeln frisch vom Acker. Die Gurken spendierte der Ortsgärtner. Unsere Hauswirtin schenke dem Täufling den Kuchen. Verwandte sowie gute Freunde waren Taufgäste. Trotz des nicht so üppigen Mahls war es ein schöner Anlass, gemeinsam zu feiern, zu lachen und zu singen.

Im Jahr 1948 war meine Schwester lange krank. Als Trümmerfrau konnte sie nicht mehr arbeiten. Kurz entschlossen wurde getauscht. Die große Schwester musste den Haushalt versorgen und mich hüten, die Mutter arbeitete beim Gärtner. Gegen Naturalien.

Die Autorin Edelgard Baatz als etwa Dreijährige. Quelle: privat

Später fand meine Mutter in der Küche des Kindergartens eine Anstellung. Dorthin konnte sie mich mitnehmen. Ich war ein glückliches Kind unter Kindern. Im September 1952 wurde ich eingeschult. Meine erste Lehrerin stellte sich uns Kindern als Schulmutti vor. Ich ging gern zu Schule und lernte eifrig. Das Kratzen beim Schreiben auf der Schiefertafel habe ich noch heute in den Ohren.

Eine Woche Knast für einmal Schimpfen

Mein ältester Bruder war Schornsteinfeger. Durch seine Arbeit in beiden Teilen Berlins musste er täglich die Grenze passieren. Trotz seiner Arbeitskleidung wurde er häufig kontrolliert. Irgendwann platzte ihm deshalb der Kragen und er muss die Polizisten wohl beschimpft haben. Das brachte ihn für eine Woche hinter Gitter. Die Eltern waren voller Sorge, sie wussten nicht, wo er steckt. Nach seiner Heimkehr packte er seine Sachen und ging endgültig nach Westberlin.

Mitte Juni 1953 nahm mich meine Mutter allabendlich zu einem Spaziergang in Richtung Bahnhof mit. Mein jüngerer Bruder arbeitete damals als Maurer in Zehdenick. Erst wenn er heil aus dem Zug gestiegen war, kehrten wir nach Hause zurück. Mutter hatte Angst um ihren Sohn, denn in Berlin und anderen Städten brodelte der Arbeiteraufstand.

Als Schulkind wäre ich gern Pionier geworden

In der 3. Klasse wäre ich gern Pionier geworden. Meine Mutter war nicht zu überzeugen. Aber ich wollte einfach dabei sein. Also habe als Erziehungsberechtigten meinen Vater unterschreiben lassen. Dieses Miteinander in der Schule - Tanz, Sportnachmittage, Handball, im Chor singen, Lesezirkel, Mal- und Bastelkurse - all dies bedeutete mir viel.

Ich bin herangewachsen mit Solidarität, Achtung vor den Mitmenschen, Freundlichkeit, Toleranz, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Freundschaft. Herzenswärme und, und, und. Wo sind diese Eigenschaften in der heutigen Welt geblieben, frage ich mich oft. Wir hätten allen Grund zufrieden und glücklich zu sein. Fast 75 Jahre Leben habe ich hinter mir. In Frieden wohlgemerkt! Sollte der Begriff Frieden nicht wieder mehr geachtet und gepflegt werden?

Von Edelgard Baatz