Glindow

Das in der vergangenen Woche in der Straße Am Schützenpark im Werderaner Ortsteil Glindow per Informationsschreiben an alle Anwohner verhängte absolute Halteverbot sorgt für viel Unverständnis. „Wir empfinden es als Zumutung, nach 25 Jahren festzustellen, dass die Straßen zu eng sind und deshalb derartige Maßnahmen ergriffen werden müssen“, sagt Peter Dammnik. Zusammen mit 20 Anwohnern hat Dammnik den allgemeinen Unmut über das Schreiben in der Nachbarschaft mit einem Brief an Werders Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) geäußert. Nachdem es insbesondere in den vom Schützenpark abzweigenden Nebenstraßen Kreuzdorn-, Holunder-, Schlehen- und Weißdornweg Probleme beim Abholen des Hausmülls gegeben habe, hat das Ordnungsamt das Halten und damit ebenso das Parken in der Straße Am Schützengraben kurzerhand verboten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konkreter Anlass des Tätigwerdens des Ordnungsamtes waren sowohl Beschwerden von Anwohnern als auch die „wiederkehrenden Entsorgungsschwierigkeiten“ der Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark. Darüber informiert die unter anderem für Ordnung und Sicherheit zuständige Fachbereichsleiterin Ulrike Paniccia in dem Informationsschreiben. Ordnungsamtsmitarbeiter haben das Gebiet begutachtet und vor Ort Straßenbreiten gemessen. Dabei ist im Bereich des Schützenparks 1 bis 15 eine durchschnittliche Breite von 4,70 Metern festgestellt worden. Weil die Müllfahrzeuge 3,05 Meter Platz benötigten, um zu rangieren, bliebe lediglich ein 1,65 Meter breiter Seitenstreifen zum Abstellen von Fahrzeugen. Auf diesem schmalen Streifen könnten ausschließlich Mopeds, Motorräder sowie weitere Kleinstfahrzeuge geparkt werden, erläutert Paniccia. Für alle breiteren Fahrzeuge gelte damit ein Halte- sowie Parkverbot. Da es sich laut Straßenverkehrsordnung um sogenannte enge Straßenstellen handelt, sei es laut Fachbereichsleiterin Paniccia nicht notwendig, Verbotsschilder aufzustellen.

Um die Durchfahrt von Ver- und Entsorgungs- sowie Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen sicherzustellen, bittet das Ordnungsamt alle Anwohner darum, ihre Fahrzeuge auf ihren Grundstücken oder umliegenden zum Parken geeigneten Straßen zu parken. Verstöße werden seit Sonnabend vom Ordnungsamt mit Bußgeldern geahndet. Die Fachbereichsleiterin weist in dem Schreiben zudem „vorsorglich“ darauf hin, dass das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grünstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn ebenso verboten ist und dies mit Bußgeldern geahndet wird.

Straße aktuell komplett frei

„Aktuell ist die Straße nahezu komplett frei, weil jeder Angst hat“, erläutert Anwohner Dammnik die aktuelle Lage. Überhaupt habe das Schreiben nicht nur Verwunderung, sondern vor allem Empörung ausgelöst, sagt er weiter. So ist mit den Anwohnern weder gesprochen, noch sind Alternativen diskutiert worden. Es sei sehr befremdlich, was in der Stadtverwaltung unter „Bürgernähe“ verstanden werde. „Ist das etwa der neue Stil, der nach der Bürgermeisterwahl im Juni 2022 in Werder einziehen soll?“, fragen die Anwohner in ihrem Brief.

Anwohner fordern Lösung

Als Alternativen zu einem grundsätzlichen Parkverbot könnten etwa Parktaschen angelegt, alle zum Parken geeigneten Flächen markiert oder zeitlich begrenzte Parkverbote an den Tagen, an denen Müll abgeholt wird, verhängt werden. Die Anwohner der Straße Am Schützengraben fordern, dass nach einer konstruktiven Lösung gesucht wird. Immerhin soll es in der kommenden Woche einen Gesprächstermin mit Werders Vizebürgermeister Christian Große (CDU) geben, sagt Peter Dammnik. Die Mitglieder des Ortsbeirates haben das Schreiben des Ordnungsamtes in ihrer jüngsten Sitzung befürwortet.

Von Elke Kögler