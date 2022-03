Glindow

Im Werderaner Ortsteil Glindow entsteht ein Bürgerzentrum. Werders Vizebürgermeister Christian Große (CDU) stellte in der jüngsten Ortsbeiratssitzung im Werderaner Schützenhaus einen ersten Planentwurf vor. „Wir brauchen ein Haus, in dem der Ortsbeirat tagt und für Vereine“, erläutert Glindows Ortsvorsteher Sigmar Wilhelm (Freie Bürger). Weil es in dem größten Werderaner Ortsteil mit 4000 Einwohnern keinen Sitzungsraum gibt, müssen die neun Mitglieder des Ortsbeirates ihre Sitzungen bislang im Schützenhaus auf der Insel abhalten. Räume für Veranstaltungen, Sportgruppen sowie weitere Vereine gibt es in dem Ortsteil ebenso nicht.

Das neue Bürgerzentrum ist in der Glindower Chausseestraße 86 geplant. Das Gebäude des ehemaligen US-Shops soll dazu abgerissen und ein neues Haus errichtet werden. Dazu ist das Haus von der Haus- und Grundstücksgesellschaft (HGW) gekauft worden. „Zuerst wurde angenommen, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht, doch dies ist nicht der Fall“, erklärt Hermann Bobka, der HGW-Aufsichtsratsvorsitzender.

Raum für Veranstaltungen mit Bühne

Ein Neubau anstatt der Sanierung des aktuellen Gebäudes sei möglich, sagte ebenso Christian Große. Dies hätten Gespräche mit der Bauaufsicht des Landkreises Potsdam-Mittelmark ergeben. Das neue Haus, das konkret an der Ecke Glindower Chausseestraße/ Dr.-Wolff-Straße entsteht, soll mit viel Glas gebaut werden und sich optisch in die bestehende Gebäudereihe einfügen. Im Erdgeschoss sind ein 235 Quadratmeter großer Multifunktionsraum mit Bühne, der sich durch Aufziehen einer Trennwand um 70 weitere Quadratmeter vergrößern lässt, vorgesehen.

Außerdem wird es eine Küche, Toiletten und Büros geben. In der oberen Etage ist Platz für einen größeren Raum und weitere Büros oder Umkleiden. Die Räume können unter anderem von Vereinen und Schülern sowie Mitgliedern des Ortsbeirates oder der Volkssolidarität zum Training und für Proben sowie für Sitzungen und Versammlungen genutzt werden. Konkrete Nutzer werden neben dem Ortsbeirat und der Volkssolidarität unter anderem der Frauenchor, der Heimatverein, die Karnevalisten und die Frauensportgruppe. Ein Problem, das dringend gelöst werden muss, ist das Thema Parken, sagte Große weiter. So gebe es derzeit um Umfeld des künftigen Bürgerzentrums nicht genügend Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge. Wie viele Parkplätze genau entstehen können, sei derzeit noch unklar. Ebenso ungewiss sei die genaue Höhe der Baukosten, erklärte Werders Vizebürgermeister. Außerdem werde aktuell nach einer Möglichkeit gesucht, um Fördergeld für das Bauvorhaben zu organisieren. Ein Antrag dafür könnte im Sommer dieses Jahres auf den Weg gebracht werden, sagte Große.

Vertreter von Vereinen eingeladen

Ortsbeiratsmitglied Gunnar Assmann (Bündnis 90/Die Grünen) erkundigte sich nach den Ausführungen des Vizebürgermeisters, inwieweit das Vorhaben mit den Vereinen des Ortes bereits abgestimmt sei. Als Antwort erfuhr er, dass bislang noch nicht alle Vereine genau Bescheid wüssten. In der kommenden Sitzung der Ortsbeiratsmitglieder am 6. April ab 18.30 Uhr im Werderaner Schützenhaus werden jedoch die Vertreter der Vereine anwesend sein und der aktuelle Stand des Projektes wird vorgetragen. In der Zusammenkunft wird außerdem über Fördervereine der verschiedenen Glindower Vereine beraten.

Von Elke Kögler