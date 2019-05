Werder

Dieses Mädchen hatte es wohl übertrieben mit dem Alkohol: Eine 17-Jährige hat am Freitagabend einen Polizeibeamten in einem Regionalexpress beleidigt und angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Jugendliche auf der Rückreise vom Baumblütenfest in Werder. Im Zug beleidigte sie die am Bahnhof Werder arbeitenden Polizisten und spielte „laute polizeifeindliche Musik“ ab, so die Beamten.

1,34 Promille im Blut

Ein zu dem Zeitpunkt nicht arbeitender Polizist forderte die Jugendliche auf, die Musik abzustellen und die Beamten nicht weiter zu beleidigen. Daraufhin bespuckte das Mädchen den 41 Jahre alten Mann und trat ihn. Alarmierte Polizisten nahmen die 17-Jährige fest.

Bei dem Mädchen wurden bei einem Atemalkoholtest 1,34 Promille festgestellt. Nach Rücksprache mit ihren Eltern setzten die Beamten die 17-Jährige später wieder auf freien Fuß.

