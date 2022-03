Werder (Havel)

Auf einen Ordnungsamt-Mitarbeiter fuhr ein stark alkoholisiert wirkender 47-Jähriger am Freitagabend in der Eisenbahnstraße in Werder zu. Der Bedrohte konnte ausweichen. Der Polizei verweigerte der Autofahrer einen Atemalkoholtest, dafür beleidigte er einen Beamten rassistisch. Er muss sich wegen Volksverhetzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

Von MAZonline