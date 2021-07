Werder

Wer derzeit in der Havel schwimmen geht, könnte eine ostseeartige Überraschung erleben: Quallen – und das mitten in Brandenburg. Die sogenannten Süßwasserquallen (Craspedacusta sowerbii) wurden kürzlich im Zernsee bei Werder von einem Anwohner entdeckt und auf Facebook gepostet.

Doch auch in anderen Teilen der Havel ist die einzige heimische Quallenart, die im Süßwasser überlebt, zu finden – so etwa bei Ketzin, wo Lars Dettmann vom Landesfischereiverband die Tierchen entdeckt hat. „Das ist an sich auch gar nicht so ungewöhnlich“, sagt er. Die kleinen Quallen, die höchstens ein paar Zentimeter groß werden, treten in Brandenburger Gewässern schon seit Jahren regelmäßig auf. Im gesamten Havelbereich seien die Tiere vertreten, so Dettmann.

Süßwasserquallen bestehen zu 99,3 Prozent aus Wasser

Ab Wassertemperaturen von 25 Grad Celsius würden sie ihr Medusenstadium erreichen – also den Schirm ausbilden, an dem die Quallen erkannt werden. Sonst bleiben sie Polypen, und damit nur 0,5 bis 2 Millimeter groß – viel zu klein, um von Badegästen bemerkt zu werden.

Auch wenn die Tiere für Biologen nichts Ungewöhnliches sind, ein Kuriosum sind sie allemal – schon allein, weil sie zu 99,3% aus Wasser bestehen und damit über den höchsten Wasseranteil aller Tiere verfügen.

Grund zur Sorge bestehe trotz der Quallen in der Havel keine, so Dettmann. Die Tiere sind nämlich für Menschen und die Umwelt harmlos, sorgen nicht für Hautreizungen. Dettmann sieht es eher als ein positives Zeichen, dass die Quallen immer wieder von aufmerksamen Wasserfreunden entdeckt werden: „Quallen sind ein Zeichen, dass die Wasserqualität gut ist.“

Wasser der Havel ist klarer geworden

Dass die Quallen in den letzten paaren Jahren häufiger gesichtet wurden, könnte auch damit zusammenhängen, dass das Wasser der Havel klarer geworden ist. „Früher konnte man manchmal seine eigene Hand im Wasser nicht sehen – heute hat man teilweise eine Sichttiefe von bis zu einem Meter“, so Dettmann. „Da sieht man dann natürlich auch Tiere, von denen manche früher vielleicht gar nicht wussten, dass es die bei uns gibt.“

Eine Süßwasserqualle Craspedacusta sowerbii. Quelle: LUBW

Den anderen, bekannteren Tieren in den Brandenburger Gewässern tun die Quallen auch nichts: Sie ernähren sich ausschließlich von Zooplankton, also Kleinsttieren, die normalerweise mit dem nackten Auge nicht mal zu erkennen sind. Der Ortsanglerverein Werder bestätigte auf Anfrage, dass die Quallen zwar von Zeit zu Zeit gesichtet werden. „Doch uns sind die eigentlich egal – die tun nichts, und interessieren uns auch nicht weiter“, so der Verein.

Qualle ist eine eingeschleppte Spezies

Das ist auch gut so, denn Deutschlands einzige Süßwasserquallenart ist eine eingeschleppte Spezies. Erstmals in Europa aufgetaucht ist Craspedacusta sowerbii, so ihr Name auf Latein, ende des 19. Jahrhunderts in einem Tropenteich in London. Dort kam sie vermutlich aus Brasilien oder aus Ostasien an. Seitdem hat sie sich weltweit ausgebreitet – dank menschlichen Einwirkens, aber auch wegen Vögeln, die die Polypen in ihren Federn getragen haben.

Dettmann fasst zusammen: „Auch wenn man sich vielleicht ein bisschen wie an der Ostsee fühlt – die Quallen sind ganz normal und tun keinem was. Sie sind einfach nur niedlich und zierlich.“ Eine lokale Kuriosität also, und Zeichen guter Wasserqualität an Brandenburgs Badestellen.

Von Linus Höller