Werder/Havel

In der Nacht zu Sonntag gegen 00.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Auf einem kleinen Privatparkplatz in der Adolf-Damaschke-Straße in der Nähe des Bahnhofes Werder kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem versuchten Brandanschlag.

Die Polizei teilte mit, dass vor Ort eine Anzeige aufgenommen wurde. Ein Zeuge hatte vor Ort zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie eine Flasche mit Brandbeschleuniger unter einem Postauto zerstört und entzündet haben. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter vom Tatort.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Im Zuge einer ausführlichen Nahbereichsfahndung wurde auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz gebracht. Mehrere Streifen waren außerdem im Stadtgebiet unterwegs, um nach den flüchtigen Tätern zu fahnden. Auch der Einsatz eines Spürhundes brachte keinen Erfolg.

In der Nacht wurde ein Auto der Post mit Brandbeschleuniger angegeriffen. Quelle: Julian Stähle

Am Tatort wurden Spuren und Beweise gesichert. Die Kriminalpolizei nahm einen Zeugen mit auf die Wache zur Vernehmung. Nun ermitteln Spezialisten der Kriminalpolizei wegen versuchter Brandstiftung. Zum entstandenen Schaden an dem Postauto konnte in der Nacht noch nichts gesagt werden.

Von Julian Stähle